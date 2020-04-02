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Украина

«К реальной жизни не относятся»: у Зеленского официально прокомментировали скандал с «пленками Ермака»

19:49 2 апреля 2020 356
Андрей Ермак
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Факты, изложенные на скандальных «пленках Ермака», которые предоставил нардеп Гео Лерос, должны быть тщательно проверены, хотя никого из упомянутых на записях людей не назначили на должности. Об этом Офис президента заявил в своем Telegram-канале.

«Разговоры на обнародованных пленках не имеют отношения к реальной жизни, никто из названных людей не был назначен на должности, которые обсуждались. Однако все изложенные факты должны быть тщательно проверены — так же, как и источники появления пленок, и то, кто и с какой целью заказывал слежение», — говорится в заявлении Офиса президента.

Сообщается, что СБУ допрашивает обе стороны: брата главы Офиса президента и народного депутата из фракции «Слуга народа». НАБУ открыло дело по заявлению Гео Лероса, а ГБР — по заявлению Андрея Ермака.

Ранее сообщалось, что СБУ не застала Лероса дома — он поехал за молоком.

Фото: Офис президента

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