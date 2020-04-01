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Украина

Скандал вокруг "пленок Ермака": СБУ приехала к Леросу, а он ушел за молоком

15:50 1 апреля 2020 78
Гео Лерос
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

К народному депутату Украины из фракции «Слуга народа» Гео Леросу, который обнародовал скандальные видеозаписи, на которых фигурирует человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака Дениса, пришли сотрудники СБУ.

Об этом парламентарий написал на своей страничке в социальных сетях. «Приехало СБУ по адресу моего проживания», — написал Гео Лерос, уточнив, что его дома не было — он поехал за молоком. По его информации, сотрудники украинской спецслужбы приехали к нему вручать повестки.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело в отношении Гео Лероса, которому вменяют мошенничество, вмешательство в деятельность государственного деятеля, превышение власти или служебных полномочий и почему-то статью о разглашении государственной тайны.

А Специализированная антикоррупционная прокуратура после обращения Лероса открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти

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