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Политика

Любой вопрос можно решить: в сеть попали резонансные видео с якобы братом Ермака

16:59 29 марта 2020 312
Андрей Ермак
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Народный депутат Гео Лерос взорвал сеть, опубликовав несколько видео, на которых мужчина, похожий на Дениса Ермака — брата главы Офиса президента Андрея Ермака, якобы обсуждает вопросы назначения «своих людей» на «лакомые» должности — на таможне, «Внешэкспоцентре» и др.

Все ролики датированы 2019 годом.

«Андрей Борисович, ты враг Украины и тебе лучше уйти, пока по-хорошему», — призвал народный депутат, посоветовав Ермаку не спешить отказываться от брата и дав понять, что подобный компромат у него есть и на самого главу ОП.

В сети поддержали этот призыв, назвав Ермака «агентом» и напомнив его же слова о том, что «мы пришли не наживаться, как прошлая власть».

Однако некоторых пользователей заинтересовал вопрос, почему видео были опубликованы только теперь.

Между тем сам глава Офиса президента пообещал народному депутату встретиться с ним в суде и посоветовал готовить доказательства своих слов. По словам Ермака, он уже готовит заявления в СБУ и ГБР о расследование приведенных Леросом фактов.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак уже попал под пристальное внимание Окружного административного суда города Киева, который открыл производство в связи с непредставлением чиновником декларации о доходах.

Напомним, журналисты выяснили, что несмотря на кризис и пандемию COVID-19, в последний день перед введением в Украине карантина, глава Офиса президента Андрей Ермак приобрел автомобиль Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long (2019 выпуска).

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