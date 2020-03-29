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Любой вопрос можно решить: в сеть попали резонансные видео с якобы братом Ермака
Народный депутат Гео Лерос взорвал сеть, опубликовав несколько видео, на которых мужчина, похожий на Дениса Ермака — брата главы Офиса президента Андрея Ермака, якобы обсуждает вопросы назначения «своих людей» на «лакомые» должности — на таможне, «Внешэкспоцентре» и др.
Все ролики датированы 2019 годом.
«Андрей Борисович, ты враг Украины и тебе лучше уйти, пока по-хорошему», — призвал народный депутат, посоветовав Ермаку не спешить отказываться от брата и дав понять, что подобный компромат у него есть и на самого главу ОП.
В сети поддержали этот призыв, назвав Ермака «агентом» и напомнив его же слова о том, что «мы пришли не наживаться, как прошлая власть».
Однако некоторых пользователей заинтересовал вопрос, почему видео были опубликованы только теперь.
Между тем сам глава Офиса президента пообещал народному депутату встретиться с ним в суде и посоветовал готовить доказательства своих слов. По словам Ермака, он уже готовит заявления в СБУ и ГБР о расследование приведенных Леросом фактов.
Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак уже попал под пристальное внимание Окружного административного суда города Киева, который открыл производство в связи с непредставлением чиновником декларации о доходах.
Напомним, журналисты выяснили, что несмотря на кризис и пандемию COVID-19, в последний день перед введением в Украине карантина, глава Офиса президента Андрей Ермак приобрел автомобиль Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long (2019 выпуска).
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