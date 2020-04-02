Стала похожа на Лободу: Ани Лорак удивила поклонников внешностью (фото)

Шоу-бизнес

Украинская певица Ани Лорак, которая недавно показала фото в свадебном платье, удивила поклонников внешностью.

Она опубликовала фото в Instagram, на котором смотрит в зеркало.

Подписчики исполнительницы заявили, что она сама на себя не похожа.

«На Лободу, Повалий стала похожа…», «После пластики, все выглядят на одно лицо!!! Зачем она это делает, ведь раньше была красотка. Сейчас не узнать», «Стала похожа на Лободу, жаль!!! Вы очень красивая женщина, но превратились в нечто», «Очень похожи на Свету Лободу… а как же индивидуальность, скоро у звезд всех будет одно лицо», «Блин сколько пластики??? Я даже не узнала!!! Зачем себя уродовать, когда ты красива???» — возмущаются комментаторы.

Напомним, ранее Светлану Лободу заподозрили в том, что она носит силиконовые накладки для ягодиц.

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