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«Поролоновые» ягодицы Светланы Лободы взбудоражили сеть (видео)
Популярная певица Светлана Лобода, выпустившая недавно эпатажный клип «Новый Рим», взбудоражила сеть новым видео. Звезда опубликовала на своей странице в Instagram видео тренировки с резинками для группы мышц ягодиц. Показала, как качает пятую точку. Это получило такой резонанс, что один из российских каналов посвятил ягодицам Лободы целую программу. Гости в студии обсуждали формы певицы, спорили, настоящая у нее попа или накладная.
Некий Стас Пшеницын утверждает, что Лобода обманывает своих поклонников, использует поролоновые и силиконовые накладки, а на самом деле является худой и комплексует по этому поводу.
Светлана отреагировала на программу и слова «бывшего директора», разместив под видео репост комментария продюсера и партнера Нателлы Крапивиной.
«Самозванец ходит по желто-прессным изданиям и каналам и рассказывает, что он был директором, ЛОБОДЫ! директором КАРЛ! то есть мною! мне, конечно, ужасно жаль, что приходится уделять внимание паразитам, но раз уж наши СМИ такие всеядные, то подкину им еще говна на лопате. У Лободы поролоны в попе от рождения, а еще пропеллер там же! поэтому она летает! а, некоторым ползать до конца жизни. с жопой на плечах вместо головы», — резко ответила Крапивина.
Стоит отметить, что Светлана Лобода периодически делится видео, показывая разные тренировки и растяжки.
Ранее, певица Ани Лорак похвастлась идеальной фигурой, показала спортивную растяжку.
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