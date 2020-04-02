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Леся Никитюк показала, с кем валяется в постели на карантине (фото)
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно рассказала о масках в Китае, показала, где и с кем проводит карантин.
Если верить фото телеведущей, она проводит дни в постели, но не сама, а со своим любимчиком — песиком Рафиком.
Отметим, что Леся с Рафиком не только в постели валяются, а и готовят, принимают ванну, увлекаются рисованием и даже принимают гостей.
У Рафика есть своя соцстраничка. Пишет песик там о хозяйке и о жизни: «Сегодня мы с хозяйкой продолжаем убирать, готовить и играть! А ещё мы помылись и накрасились для фото. Как вам? Чем вы сейчас занимаетесь???«
Кстати, недавно Леся Никитюк показала фото топлес, чтобы развлечь подписчиков.
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