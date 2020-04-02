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Шоу-бизнес

Леся Никитюк показала, с кем валяется в постели на карантине (фото)

22:47 2 апреля 2020 21
Леся Никитюк
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно рассказала о масках в Китае, показала, где и с кем проводит карантин.

Если верить фото телеведущей, она проводит дни в постели, но не сама, а со своим любимчиком — песиком Рафиком.

Леся Никитюк

Леся Никитюк

Отметим, что Леся с Рафиком не только в постели валяются, а и готовят, принимают ванну, увлекаются рисованием и даже принимают гостей.

У Рафика есть своя соцстраничка. Пишет песик там о хозяйке и о жизни: «Сегодня мы с хозяйкой продолжаем убирать, готовить и играть! А ещё мы помылись и накрасились для фото. Как вам? Чем вы сейчас занимаетесь???«

Леся Никитюк

Кстати, недавно Леся Никитюк показала фото топлес, чтобы развлечь подписчиков.

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