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«Дура, набери оптом»: длинноногая Леся Никитюк показала фото в маске на улицах Китая

11:55 23 марта 2020 169
Леся Никитюк
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая ранее рассказала, как набирает вес во время карантина, отчитала сама себя в сети.

Она опубликовала фото, сделанное в Китае. На телеведущей маска, хотя больше взгляд привлекают длинные ноги.

Леся Никитюк

«Китай. Задолго до карантина. Я еще тогда так радовалась, сколько масок здесь в магазинах — разноцветных, с рисунками и без. Дура, набери оптом!» — подписала она фото.

Леся также заявила, что начинает «карантинные вечера»: буде проводить тренировки и готовить обед, показывая все это в соцсетях.

Ну, а если у вас нет защитной маски, предлагаем вам научиться делать одноразовые вместе с Ириной Федишин.

Или смастерить многоразовую маску из обычного платка, как это сделала Гайтана.

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