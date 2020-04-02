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Происшествия

"Человека Ермака" поймали на вымогательстве 200 тысяч долларов

22:51 2 апреля 2020 306
задержание
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В четверг, 2 апреля, в Киеве следователи ГБР и Нацполиции задержали мужчину, который, представляясь уполномоченным главы Офиса президента Украины, вымогал взятку в размере 200 тысяч долларов и уже получил первую половину суммы. Об этом сообщается на сайте ГБР.

По предварительной информации, задержанный — представитель общественной организации. Он называл себя уполномоченным от главы Офиса президента, генерального прокурора, секретаря СНБО и нового руководства ГБР.

В частности, мужчина требовал 100 тысяч долларов за решение вопроса о непривлечении к уголовной ответственности бывшего директора госпредприятия по результатам проверки Госаудитслужбы. Еще 100 тысяч долларов он хотел получить за решение вопроса о назначении потерпевшего на руководящую должность в Государственном агентстве лесных ресурсов Украины.

Задержанному сообщено о подозрении. В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в последнее время Офис президента часто упоминается в связи со скандальными видеозаписями, опубликованными нардепом Гео Леросом, на которых фигурирует человек, похожий на брата главы ОП Дениса Ермака. По этому делу Зеленскому и Андрею Ермаку пришлось объясняться перед народными депутатами. А Офис президента уже заявил, что пленки не имеют ничего общего с реальной жизнью.

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