Украина

"Мы — честные": Зеленский отстранился от скандала с "пленками Ермака", — СМИ

После обнародования скандальных видеозаписей, получивших название «пленки Ермака», на которых якобы фигурирует родной брат главы президентского Офиса, президент Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Ермак встретились с руководством фракции «Слуга народа».

Об этом сообщает LIGA.net, ссылаясь на источник в президентской фракции.

По словам источника, Зеленский сказал, «что мы честные, и нам не нужно это лишний раз доказывать», а в скандале с пленками пусть разбираются правоохранительные органы.

После отъезда Зеленского, Ермак говорил в течение полутора часов. Основной посыл его объяснений сводился к тому, что его брат сам по себе действовал. Большая часть выступления чиновника была посвящена Гео Леросу.

На встрече, которая прошла в КВЦ «Парковый», было руководство фракции и главы комитетов, всего около 40 нардепов.

Издание сообщает, что в скором времени должно быть опубликовано заявление фракции о ситуации с «пленками Ермака».

Напомним, ранее в Офисе президент заявили, что разговоры на обнародованных пленках не имеют отношения к реальной жизни, никто из названных людей не был назначен на должности, которые обсуждались. Но пообещали проверить все изложенные факты.

Между тем, адвокат Маси Найем, представляющий интересы нардепа Гео Лероса, обнародовавшего скандальные «пленки Ермака», заявил об угрозах его клиенту.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter