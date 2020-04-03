- 06:16 Генассамблея ООН приняла Резолюцию глобальной солидарности в борьбе с COVID-19
- 05:53 Коронавирус наступает: во Львовской области зафиксировали еще четыре подозрения на COVID-19
- 04:52 Дали время на сборы: запрет на въезд и выезд из Черновицкой области введут в полдень
- 04:25 Выздоровели десятеро: в МИД назвали количество украинцев, лечащихся от коронавируса за рубежом
- 03:55 Кошки под угрозой: жители Ливана начали массово выбрасывать домашних любимцев на улицу из-за COVID19
- 03:30 Трамп вновь сделал тест на CoViD-19: стали известны результаты
- 02:58 Хитрость Путина не удалась: Кулеба рассказал, как Украина разрушила планы РФ добиться отмены санкций
- 02:36 Жизнь после пандемии: Анджелина Джоли рассказала, где продолжит учебу ее старший сын
- 01:55 Кишечник и глотка: внутри человека нашли новые очаги размножения коронавируса
- 01:30 Только в масках, передвигаться по одному: глава Минздрава рассказал, как ужесточат карантин
- 00:59 Эпицентр — в Мариуполе: в Донецкой области зафиксировали восемь случаев заражения COVID-19
- 00:27 Бывший любовник Ксении Собчак вскрыл себе вены
Генассамблея ООН приняла Резолюцию глобальной солидарности в борьбе с COVID-19
После разоблачения планов Кремля добиться отмены санкций под видом борьбы с коронавирусом Украина поддержала совершенно другой документ — Резолюцию глобальной солидарности в борьбе против COVID-19, инициатором которой стали Гана, Индонезия, Лихтенштейн, Норвегия, Сингапур и Швейцария, а соавторами, помимо нашей страны — 188 государств мира.
Об этом сообщил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, передает Укринформ.
«Украина поддержала резолюцию, которая подтверждает международное единство и признает центральную роль ООН в координации глобальных действий против распространения COVID-19», — отметил дипломат.
Он добавил, что украинская сторона приветствовала призыв генсека ООН к правительствам сосредоточиться на решении чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения и приложить усилия для ослабления негативных социальных и экономических последствий пандемии.
Принятая резолюция, в частности, подтверждает приверженность международному сотрудничеству и центральной роли ООН в глобальном ответе на пандемию. В ней подчеркивается необходимость соблюдения всех прав человека, предотвращения дискриминации и ксенофобии.
Кроме того, документ призывает международное сообщество делиться информацией, научными знаниями и достижениями для борьбы с коронавирусом.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина блокировала процедуру умолчания относительно инициированного Россией проекта резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Декларация солидарности Объединенных Наций перед вызовами, созданными коронавирусом 2019 (COVID-19)», которая предполагает запуск процесса отмены международных санкций.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в четверг, 2 апреля, общее число инфицированных COVID-19 в мире превысило миллион человек. За последние сутки было выявлено 72 тысячи 600 новых случаев заражения. Число умерших от коронавируса составило 52 тысячи 611 человек, увеличившись за сутки на 5 419. Уровень смертности снова вырос и достиг 20%. В больницах и в самоизоляции находятся 744 тысячи 347 инфицированных, из них 37 тысяч 712 больных в критическом состоянии. Выздоровели 210 тысяч 838 пациентов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Хитрость Путина не удалась: Кулеба рассказал, как Украина разрушила планы РФ добиться отмены санкций
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.