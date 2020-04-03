Генассамблея ООН приняла Резолюцию глобальной солидарности в борьбе с COVID-19

Мир

После разоблачения планов Кремля добиться отмены санкций под видом борьбы с коронавирусом Украина поддержала совершенно другой документ — Резолюцию глобальной солидарности в борьбе против COVID-19, инициатором которой стали Гана, Индонезия, Лихтенштейн, Норвегия, Сингапур и Швейцария, а соавторами, помимо нашей страны — 188 государств мира.

Об этом сообщил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, передает Укринформ.

«Украина поддержала резолюцию, которая подтверждает международное единство и признает центральную роль ООН в координации глобальных действий против распространения COVID-19», — отметил дипломат.

Он добавил, что украинская сторона приветствовала призыв генсека ООН к правительствам сосредоточиться на решении чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения и приложить усилия для ослабления негативных социальных и экономических последствий пандемии.

Принятая резолюция, в частности, подтверждает приверженность международному сотрудничеству и центральной роли ООН в глобальном ответе на пандемию. В ней подчеркивается необходимость соблюдения всех прав человека, предотвращения дискриминации и ксенофобии.

Кроме того, документ призывает международное сообщество делиться информацией, научными знаниями и достижениями для борьбы с коронавирусом.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина блокировала процедуру умолчания относительно инициированного Россией проекта резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Декларация солидарности Объединенных Наций перед вызовами, созданными коронавирусом 2019 (COVID-19)», которая предполагает запуск процесса отмены международных санкций.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в четверг, 2 апреля, общее число инфицированных COVID-19 в мире превысило миллион человек. За последние сутки было выявлено 72 тысячи 600 новых случаев заражения. Число умерших от коронавируса составило 52 тысячи 611 человек, увеличившись за сутки на 5 419. Уровень смертности снова вырос и достиг 20%. В больницах и в самоизоляции находятся 744 тысячи 347 инфицированных, из них 37 тысяч 712 больных в критическом состоянии. Выздоровели 210 тысяч 838 пациентов.

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