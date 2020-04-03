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Нападение на журналистов в Гидропарке Киева: полиция задержала хулигана, который уверял, что "ему ничего не будет"
Столичные правоохранители задержали мужчину, который в киевском Гидропарке напал на журналистов, снимавших сюжет и «инспектировавших» парки и спортплащадки на предмет соблюдения карантина.
О задержании сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко, заявивший, что это был тот самый мужчина, который кричал «мне плевать на закон» и «мне за это ничего не будет».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве трое подростков жестоко избили журналиста издания Obozrevatel Романа Грушу — он лежит в больнице с множественными переломами, переломом носа, скулы и кости в области глаза. Медики диагностировали сотрясение мозга, черепно-мозговые травмы.
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Нападение на журналистов в Гидропарке Киева: полиция задержала хулигана, который уверял, что "ему ничего не будет"
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