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Стиль жизни

Как не растолстеть на карантине: Бритни Спирс показала свою тренировку для мышц живота (видео)

9:56 3 апреля 2020 172
Бритни Спирс
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

38-летняя американская певица Бритни Спирс, которая недавно сломала ногу, а теперь находится дома на карантине в связи с пандемией коронавируса, поделилась со своими подписчиками в Instagram тренировкой, которую выполняет для мышц живота.

Поп-звезда небезосновательно предположила, что это будет сейчас многим полезно. Ведь, оставаясь дома и ведя малоподвижный образ жизни, легко набрать лишний вес. Бритни призналась, что ее фигура уже не та, что раньше — поэтому она решила поработать над этим.

Она занимается на улице возле своего дома. Ролик записан в ускоренном режиме. По словам Спирс, на самом деле это только половина ее тренировки. Обычно она выполняет по 100 движений в три подхода.

Мать двоих сыновей также призвала всех быть активными, несмотря на самоизоляцию, сохранять бодрое расположение духа и соблюдать осторожность, выходя из дома.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сын Бритни Спирс разболтал в сети семейные тайны и пожелал смерти своему деду.

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