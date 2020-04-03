Стиль жизни

Как не растолстеть на карантине: Бритни Спирс показала свою тренировку для мышц живота (видео)

38-летняя американская певица Бритни Спирс, которая недавно сломала ногу, а теперь находится дома на карантине в связи с пандемией коронавируса, поделилась со своими подписчиками в Instagram тренировкой, которую выполняет для мышц живота.

Поп-звезда небезосновательно предположила, что это будет сейчас многим полезно. Ведь, оставаясь дома и ведя малоподвижный образ жизни, легко набрать лишний вес. Бритни призналась, что ее фигура уже не та, что раньше — поэтому она решила поработать над этим.

Она занимается на улице возле своего дома. Ролик записан в ускоренном режиме. По словам Спирс, на самом деле это только половина ее тренировки. Обычно она выполняет по 100 движений в три подхода.

Мать двоих сыновей также призвала всех быть активными, несмотря на самоизоляцию, сохранять бодрое расположение духа и соблюдать осторожность, выходя из дома.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сын Бритни Спирс разболтал в сети семейные тайны и пожелал смерти своему деду.

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