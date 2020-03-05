Сын Бритни Спирс разболтал в сети семейные тайны и пожелал смерти своему деду (фото, видео)

Шоу-бизнес

Младший сын американской певицы Бритни Спирс, которая недавно показала странный танец, во время которого сломала ногу, раскрыл семейные тайны в прямом эфире в Instagram. 13-летний Джейден рассказал, что ведет трансляцию из дома своего отца Кевина Федерлайна, который в настоящее время имеет приоритетное право опеки над детьми.

Джейден, отвечая на вопросы подписчиков, заявил, что его мама подумывает уйти из музыкального бизнеса. По его словам, Бритни практически не работает над новыми песнями. «Помню, однажды я спросил ее: «Мама, что случилось с твоей музыкой?» Она сказала: «Я не знаю, дорогой. Думаю, я могла бы просто бросить это», — сказал он.

Подросток очень жестко, используя непечатные выражения, высказался о своем деде Джейми Спирсе, пожелав ему «пойти и сдохнуть». А когда один из подписчиков предложил Джейдену убить деда, тот ответил: «Братан, я уже думал об этом».

Джейден сказал, что его отец Кевин — лучший папа в мире. «Он практически Иисус», — сказал подросток. А также похвалил бабушку Линн Спирс, назвав ее «лучшей бабушкой во Вселенной».

Что касается бойфренда 38-летней Бритни, 26-летнего тренера Сэма Асгари, то и о нем Джейден отзывался очень тепло. «Мне нравится Сэм. Он хороший, славный… Действительно хороший мужик», — сказал мальчик.

Джейден говорит, что хочет помочь своей маме. И пообещал рассказать больше, когда число его подписчиков достигнет 5000 человек.

Адвокаты Кевина Федерлайна назвали откровения его сына «семейным делом» и заявили, что «это результат того, что 13-летний мальчик ведет себя, как 13-летний мальчик — ничего больше».

Между Бритни и ее отцом Джейми давно продолжается конфликт, который особенно обострился около года назад. Еще в 2008 году Джейми Спирс был назначен опекуном дочери из-за ее нестабильного психического состояния. Однако певица стремилась освободиться от опеки, чтобы самостоятельно принимать решения и распоряжаться своим имуществом. Она утверждала, что отец насильно удерживал ее в психиатрической клинике и вынуждал принимать лекарства. В сентябре прошлого года Кевин Федерлайн обвинил бывшего тестя в избиении их старшего с Бритни сына Шона. Дело расследовала полиция. Дедушке, обвиняемому в домашнем насилии, запрещено приближаться к внукам.

После этого Джейми лишился опекунства над дочерью. Однако полной свободы Спирс не получила. Права опеки перешли к ее помощнице Джоди Монтгомери.

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