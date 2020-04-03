27.18 / 27.70 29.21 / 30.04
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Украине новые смерти от коронавируса, количество зараженных приближается к тысяче

10:51 3 апреля 2020 273
кровати в больнице
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Тернопольской области, где на утро 3 апреля уже было подтверждено 114 случаев с коронавирусом, в том числе у полуторагодовалого ребенка, умерла еще одна пациентка, инфицированная COVID-19. Об этом сообщили в областном штабе по борьбе с инфекцией.

57-летняя женщина из поселка Козова была госпитализирована в Козовскую центральную районную больницу 30 марта, после чего у нее подтвердили COVID-19. Пациентка находилась в реанимационном отделении в тяжелом состоянии. У женщины была пневмония, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Вечером 2 апреля она умерла.

Всего на Тернопольщине жертвами коронавируса стали уже два человека. Ранее умер 68-летний житель Монастыриского района.

Напомним, по состоянию на 10:00 пятницы, 3 апреля, в Украине лабораторно подтверждено 942 случая заражения COVID-19, из них 23 — летальные, 19 пациентов выздоровели. По данным Центра общественного здоровья Минздрава, 85% от всех смертей от коронавируса, это смерти людей старше 50 лет с хроническими заболеваниями.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

кровати в больнице

В Украине новые смерти от коронавируса, количество зараженных приближается к тысяче

Европа

Европа продлевает карантин: как долго еще будут закрыты границы

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Пожарные

Смертельный пожар в Киеве: на свалке нашли два трупа (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер