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В Украине новые смерти от коронавируса, количество зараженных приближается к тысяче
В Тернопольской области, где на утро 3 апреля уже было подтверждено 114 случаев с коронавирусом, в том числе у полуторагодовалого ребенка, умерла еще одна пациентка, инфицированная COVID-19. Об этом сообщили в областном штабе по борьбе с инфекцией.
57-летняя женщина из поселка Козова была госпитализирована в Козовскую центральную районную больницу 30 марта, после чего у нее подтвердили COVID-19. Пациентка находилась в реанимационном отделении в тяжелом состоянии. У женщины была пневмония, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Вечером 2 апреля она умерла.
Всего на Тернопольщине жертвами коронавируса стали уже два человека. Ранее умер 68-летний житель Монастыриского района.
Напомним, по состоянию на 10:00 пятницы, 3 апреля, в Украине лабораторно подтверждено 942 случая заражения COVID-19, из них 23 — летальные, 19 пациентов выздоровели. По данным Центра общественного здоровья Минздрава, 85% от всех смертей от коронавируса, это смерти людей старше 50 лет с хроническими заболеваниями.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..