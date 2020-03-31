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Здоровье и медицина

Коронавирус у полуторагодовалого ребенка на Тернопольщине: малыш попал в реанимацию

14:31 31 марта 2020 529
Ребенок
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В Тернополе госпитализировали нескольких детей, у которых подтверждена инфекция COVID-19, в том числе ребенок возрастом 1,5 года. Об этом Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом сообщает в Facebook.

По состоянию на вторник 31 марта, в Тернопольской городской детской больнице находятся 7 пациентов с подтвержденным COVID-19. В инфекционном отделении — одиннадцатилетний ребенок и его мама из Монастырского района. Из этого района госпитализированы также мама с двумя детьми 13 и 14 лет.

В реанимационном отделении лечится ребенок 1,5 лет из Кременецкого района и его мама. У обоих подтвердили COVID-19.

В Тернопольской больнице скорой помощи также находятся пять пациентов, которым диагностировали коронавирус COVID-19.

Ранее сообщалось, что большинство заразившихся коронавирусом в Тернопольской области — это медики.

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