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Коронавирус у полуторагодовалого ребенка на Тернопольщине: малыш попал в реанимацию
В Тернополе госпитализировали нескольких детей, у которых подтверждена инфекция COVID-19, в том числе ребенок возрастом 1,5 года. Об этом Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом сообщает в Facebook.
По состоянию на вторник 31 марта, в Тернопольской городской детской больнице находятся 7 пациентов с подтвержденным COVID-19. В инфекционном отделении — одиннадцатилетний ребенок и его мама из Монастырского района. Из этого района госпитализированы также мама с двумя детьми 13 и 14 лет.
В реанимационном отделении лечится ребенок 1,5 лет из Кременецкого района и его мама. У обоих подтвердили COVID-19.
В Тернопольской больнице скорой помощи также находятся пять пациентов, которым диагностировали коронавирус COVID-19.
Ранее сообщалось, что большинство заразившихся коронавирусом в Тернопольской области — это медики.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..