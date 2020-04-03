- 09:33 "Нас нокаутировали": жители Донецка в шоке от рекомендации отменить загранкомандировки
- 09:20 Нападение на журналистов в Гидропарке Киева: полиция задержала хулигана, который уверял, что "ему ничего не будет"
- 09:12 Из 24 аппаратов ИВЛ в киевской больнице исправными для спасения больных COVID-19 оказались всего два
- 09:10 США бьют рекорды по смертности от коронавируса
- 09:04 Волонтер Маша Бурдун рассказала об обысках у ее мамы
- 08:45 Экс-узник Кремля Ахтем Чийгоз учит украинский язык: видео вызвало восторг сети
- 08:34 Как проводить уборку дома во время пандемии: советы специалистов
- 08:15 В "украинском Ухане" Монастыриске, где заразились десятки врачей, почти не осталось медикаментов
- 08:06 Кто в Украине умирает от коронавируса: подробная статистика
- 07:43 Человеком, сливавшим секретные планы Минобороны, оказался госсекретарь ведомства: названо имя
- 07:38 Стюардесса на удаленке: сеть насмешило видео, которое сняли бортпроводница и ее муж
- 07:22 Тепло и солнечно: синоптики порадовали прогнозом погоды на ближайшие дни
Кто в Украине умирает от коронавируса: подробная статистика
В Украине, где на 2 апреля уже подтверждено 897 случаев COVID-19, в том числе 22 случая с летальным исходом, в основном умирают люди старше 50 лет.
Такие данные приводит Центр общественного здоровья Минздрава.
По данным медиков, почти все умершие имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, болезни почек и легких. Среди умерших — 15 женщин и 5 мужчин.
Среди женщин: 30−39 лет — 2 человека; 50−59 лет — 6 человек; 60−69 лет — 5 человек; 70−79 лет — 2 человека.
Среди мужчин: 40−49 лет — 1 человек; 50−59 лет — 2 человека; 60−69 лет — 1 человек; 80−89 лет — 1 человек.
Трое из всех умерших совершали поездки за границу в течение последних 14 дней до появления клинических симптомов.
Средняя продолжительность от появления симптомов заболевания до наступления смерти составила девять суток, а с момента госпитализации до смерти — четыре дня.
Все пациенты были госпитализированы. Из них 60% получали лечение в отделениях интенсивной терапии и находились на искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации.
Напомним, по всей Украине с 12 марта ввели карантин для предотвращения распространения коронавируса. Он будет действовать до 24 апреля. Людям из группы риска, особенно пожилым, необходима максимально жесткая самоизоляция.
По мнению властей, пик заболевания стоит ожидать 15−25 апреля.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Нападение на журналистов в Гидропарке Киева: полиция задержала хулигана, который уверял, что "ему ничего не будет"
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...