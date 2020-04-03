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Украина

Кто в Украине умирает от коронавируса: подробная статистика

8:06 3 апреля 2020 1652
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Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Украине, где на 2 апреля уже подтверждено 897 случаев COVID-19, в том числе 22 случая с летальным исходом, в основном умирают люди старше 50 лет.

Такие данные приводит Центр общественного здоровья Минздрава.

По данным медиков, почти все умершие имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, болезни почек и легких. Среди умерших — 15 женщин и 5 мужчин.

Среди женщин: 30−39 лет — 2 человека; 50−59 лет — 6 человек; 60−69 лет — 5 человек; 70−79 лет — 2 человека.

Среди мужчин: 40−49 лет — 1 человек; 50−59 лет — 2 человека; 60−69 лет — 1 человек; 80−89 лет — 1 человек.

Трое из всех умерших совершали поездки за границу в течение последних 14 дней до появления клинических симптомов.

Средняя продолжительность от появления симптомов заболевания до наступления смерти составила девять суток, а с момента госпитализации до смерти — четыре дня.

Все пациенты были госпитализированы. Из них 60% получали лечение в отделениях интенсивной терапии и находились на искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Напомним, по всей Украине с 12 марта ввели карантин для предотвращения распространения коронавируса. Он будет действовать до 24 апреля. Людям из группы риска, особенно пожилым, необходима максимально жесткая самоизоляция.

По мнению властей, пик заболевания стоит ожидать 15−25 апреля.

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Кто в Украине умирает от коронавируса: подробная статистика

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