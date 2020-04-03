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«Трясет инфекцией во все стороны»: брата Регины Тодоренко заклевали в сети (видео)
Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая недавно умилила сеть видео с маленьким сыном, разозлила подписчиков. Телезвезда похвасталась братом, у которого «отличное чувство юмора», а пользователи сети возмутились. Они утверждают, что брат Тодоренко нарушает правила и может заразить людей коронавирусом.
По словам Тодоренко, ее старший брат Кирилл вернулся из США. «Мой брат неделю назад вернулся из Америки, а вы знаете, что сейчас Штаты — намбер ван по заражению. Теперь Кирилл на самоизоляции в деревне под Одессой. Совсем один мой братик! Хорошо, хоть интернет есть и САМООСОЗНАННОСТЬ! Посмотрите видос! Обожаю тебя, Кирилл. Спасибо, что в такое жуткое время поднимаешь настроение! Я смеюсь уже несколько часов и не могу успокоиться», — подписала она ролик.
На видео молодой мужчина говорит, что пошел в местное сильпо за продуктами и купил елку, чтобы был запас к Новому году, если карантин продлят.
«И зачем он пошёл за продуктами??? Он не должен вообще выходить из дома 14 дней!!! Нельзя же выходить брату в магазин. Пусть бы сидел дома, пошел в магазин за елкой, блин, мне чет не смешно, но это и понятно, это ж не мой брат», «Ага, и из Штатов, которые намбер ван, ходить по деревенским магазинам!!!», «А зачем он оттуда вообще вернулся? Пусть бы там сидел. Ведь там же так хорошо! А то ходит трясёт инфекцией во все стороны. А людей потом вот из-за таких туристов, которые пошопиться решили, мусора на улицах трясут. Даже если эти люди идут на работу, без которой им просто не выжить в отличие от „блохеров и путишествиникаф“. Хохочите дальше, блаженные», — взорвались комментаторы.
Мать Регины и Кирилла попробовала защитить сына, написав, что он ходит в маске, но это не помогло.
Напомним, ранее шоумен Андрей Джеджула, который недавно вернулся из Франции, отказался от самоизоляции и вышел на работу, возмутив коллег.
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