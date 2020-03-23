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Вернувшийся из-за границы известный украинский шоумен напугал коллег
Известный украинский шоумен и актер Андрей Джеджула, который недавно вернулся из Франции, отказался от самоизоляции и вышел на работу. Работники телеканала для временно оккупированных территорий «Дом», где работает Джеджула, боятся за свое здоровье, ведь больных коронавирусом в Украине все больше, но сам шоумен не видит причин для беспокойства.
«Когда я возвращался, нас не отправляли на карантин, ни слова никто не говорил. Из аэропорта люди ушли домой. У меня никаких проблем нет на данный момент, я работаю. Когда будет возможность, когда тесты будут доступными — я пойду и проверюсь. Хотел сделать это раньше, но мне не разрешили, потому что не было симптомов», — рассказал Джеджула изданию «Детектор медиа».
Напомним, ранее ведущая ТСН Соломия Витвицкая самоизолировалась после поездки в Италию.
А Екатерина Кухар с мужем изолировались даже от детей и родителей после медового месяца.
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