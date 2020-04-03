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Больше 12 тысяч: ученые озвучили ужасающее число зараженных коронавирусом в Украине
В то время, как в США и Европе число заболевших COVID-19 исчисляется десятками тысяч, в Украине, по официальным данным, инфицированных немного более 900 человек.
Ученые Оксфордского университета на основе статистики заболеваемости в Италии и Великобритании создали модель заражения коронавирусом в Украине и сделали вывод, что реальное количество случаев COVID-19 на 31 марта 2020 года в Украине — 12 986 человек.
Об этом сообщается на сайте исследователей, передает «Апостроф».
По мнению экспертов, модель «susceptibility-infected-recovered» («восприимчивы — инфицированы — выздоровели») — наиболее правдоподобное предположение о поведении вируса.
Ученые моделировали ситуацию с коронавирусом в Украине, основываясь на том, что в стране проживает 45 млн человек.
Напомним, по официальным данным, на утро 3 апреля 2020 года в Украине подтверждены 942 случая COVID-19, из них 23 случая с летальным исходом. 19 пациентов выздоровели. По данным украинских медиков, в основном умирают люди старше 50 лет.
ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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