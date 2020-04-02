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Число зараженных коронавирусом во всем мире превысило миллион
В четверг, 2 апреля, в мире зафиксировано более миллиона людей с коронавирусом COVID-19.
По данным ресурса Worldometers, который регулярно обновляется, количество заболевших — 1 001 079 человек, в том числе летальных исходов — 51 385. Выздоровели 210 273 пациента.
Сейчас больше всего случаев инфицирования в США — более 235 тысяч. Далее следуют Италия (115,242), Испания (110,238), Германия (84,264) и Китай (81,589). В то же время больше всего летальных случаев в Италии — 13,915, Испании (10,096) и США (5,620).
По данным на вечер 2 апреля коронавирусом в Украине заразились 897 человек. Зафиксированы 22 случая с летальным исходом и 19 случаев выздоровления пациентов.
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