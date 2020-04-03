Стало известно о новых жертвах коронавируса в Киеве

Украина

В Киеве общее число заболевших коронавирусной инфекцией возросло до 189 случаев, две женщины с COVID-19. Такие данные на ежедневном брифинге озвучил столичный мэр Виталий Кличко.

«Количество заболевших в Киеве увеличилось на 28 человек, двое, к сожалению, не выжили. В Киеве — 189 подтвержденных и три летальных случая», — отметил мэр Киева.

По словам Виталия Кличко, среди новых пациентов с подтвержденным COVID-19 — 17 мужчин (в возрасте от 16 до 70 лет) и 11 женщин (в возрасте от 17 до 69 лет). Две женщины 56 и 69 лет умерли.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», первую смерть пациента с коронавирусом в столице зафиксировали 2 апреля — умер 70-летний мужчина, накануне доставленный в больницу.

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