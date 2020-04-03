27.16 / 27.66 29.18 / 29.97
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Стало известно о новых жертвах коронавируса в Киеве

12:19 3 апреля 2020 205
Коронавирус
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Киеве общее число заболевших коронавирусной инфекцией возросло до 189 случаев, две женщины с COVID-19. Такие данные на ежедневном брифинге озвучил столичный мэр Виталий Кличко.

«Количество заболевших в Киеве увеличилось на 28 человек, двое, к сожалению, не выжили. В Киеве — 189 подтвержденных и три летальных случая», — отметил мэр Киева.

По словам Виталия Кличко, среди новых пациентов с подтвержденным COVID-19 — 17 мужчин (в возрасте от 16 до 70 лет) и 11 женщин (в возрасте от 17 до 69 лет). Две женщины 56 и 69 лет умерли.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», первую смерть пациента с коронавирусом в столице зафиксировали 2 апреля — умер 70-летний мужчина, накануне доставленный в больницу.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Денис Шмыгаль

На улицах — не более двух человек: в Украине ужесточили карантин

коронавирус в Украине

Под смерть от коронавируса замаскируют множество банальных убийств, — судмедэксперт

Ношение масок

ВОЗ призвала здоровых людей отказаться от ношения медицинских масок

гривни, доллары и евро

Доллар дешевеет: как изменится курс в ближайшие дни

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер