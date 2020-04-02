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Украина

В Киеве зафиксировали первую смерть от коронавируса

12:45 2 апреля 2020 769
В Киеве зафиксировали первую смерть от коронавируса
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В столице Украины зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусом. Об этом на брифинге 2 апреля сообщил мэр Виталий Кличко. Напомним, ранее он предупредил об административной ответственности киевлян, нарушающих карантинные ограничения.

По его словам, умершему, которого госпитализировали только 1 апреля, было 70 лет.

За прошедшие сутки, 1 апреля, в Киеве было подтверждено 29 новых случаев коронавируса. В т.ч. заболели 19 мужчин в возрасте от 22 до 70 лет и 10 женщин — от 36 до 62 лет.

Таким образом, количество больных возросло до 161.

12 пациентов Александровской больницы выздоровели и были выписаны.

По состоянию на 2 апреля экспресс-методом в столице были протестированы почти 2200 киевлян, из них обработаны 1202 образцов.

Напомним, медики Александровской больницы рассказали о симптомах коронавируса у пациентов и сделали шокирующий прогноз.

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