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В Киеве зафиксировали первую смерть от коронавируса
В столице Украины зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусом. Об этом на брифинге 2 апреля сообщил мэр Виталий Кличко. Напомним, ранее он предупредил об административной ответственности киевлян, нарушающих карантинные ограничения.
По его словам, умершему, которого госпитализировали только 1 апреля, было 70 лет.
За прошедшие сутки, 1 апреля, в Киеве было подтверждено 29 новых случаев коронавируса. В т.ч. заболели 19 мужчин в возрасте от 22 до 70 лет и 10 женщин — от 36 до 62 лет.
Таким образом, количество больных возросло до 161.
12 пациентов Александровской больницы выздоровели и были выписаны.
По состоянию на 2 апреля экспресс-методом в столице были протестированы почти 2200 киевлян, из них обработаны 1202 образцов.
Напомним, медики Александровской больницы рассказали о симптомах коронавируса у пациентов и сделали шокирующий прогноз.
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