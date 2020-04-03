Доллар дешевеет: как изменится курс в ближайшие дни

Деньги

Стремительный рост курсов иностранных валют в Украине остановился. На нынешней неделе наблюдалась стабилизация курса гривни, хотя небольшие колебания ее стоимости происходили постоянно. В частности, со среды, 30 марта, доллар подорожал всего на 3 копейки, а евро подешевел на 18 копеек. Напомним, что ранее, с понедельника по среду, доллар подешевел сразу на 55 копеек, а евро — на 64 копейки. По стоянию на 3 апреля НБУ установил официальные курсы на уровне 27,60 грн за доллар и 30,08 грн за евро. На наличном рынке стоимость иностранной валюты за два дня также снизилась на 30−60 копеек. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 27,24 грн, купить — по 27,75 грн; евро — сдать по 29,31 грн, купить — по 30,14 грн.

«Нацбанк полностью удовлетворял ажиотажный спрос на валюту»

На нынешней неделе Национальный банк возобновил покупку валюты на рынке. Напомним, до этого на протяжении трех недель регулятор только продавал иностранную валюту, стремясь стабилизировать курс гривни. В частности, в четверг, 2 апреля, НБУ выкупил 34 млн долларов, сообщили в пресс-службе регулятора.

«В четверг, 2 апреля, мы снова вернулись на межбанковский валютный рынок и купили 34 млн долларов, — говорится в сообщении пресс-службы Национального банка Украины. — Ситуация способствовала этому: предложение валюты со стороны бизнеса превышало спрос. В конце торгового дня котировки упали ниже отметки 27,5 грн за доллар.

Не забыли и о наличном рынке. Провели очередную операцию по обмену наличного доллара на безналичный и в полном объеме удовлетворили заявки 11 банков на сумму 241,5 млн долларов. В ближайшее время эти наличные средства окажутся в банковских отделениях и пойдут на удовлетворение отложенного спроса граждан. Напомним, что НБУ курс не фиксирует и валютных ограничений не планирует", — отметили в Нацбанке.

Также в НБУ пояснили текущую ситуацию на валютном рынке и озвучили прогноз относительно изменения курса гривни в ближайшее время.

«В течение марта мы наблюдали повышенный спрос на иностранную валюту — это было больше связано с напряжением и нервозностью на финансовых рынках, — заявил директор департамента финансовой стабильности Нацбанка Виталий Ваврищук. — Все понимали, что начинается экономический кризис — продолжительная рецессия. Она начинается не только в Украине, но и во всем мире. И население, и бизнес хотели как-то обезопасить себя. Они резко увеличили покупку валюты, но Нацбанк полностью удовлетворял ажиотажный спрос. Мы не допускали резких колебаний обменного курса и наблюдаем, что в течение последней недели спрос и предложение уравновесились. Видим, что обменный курс стабилизировался. По нашему убеждению, на сегодня нет никаких опасений относительно возможного резкого изменения курса гривни в ближайшее время».

Кстати, оказывается, украинцы продают валюты гораздо больше, чем покупают. По последним данным НБУ, в марте 2020 года граждане Украины приобрели через банковскую систему 1,225 млрд долларов в эквиваленте, а продали 1,306 млрд долларов. То есть продажа превысила покупку на 81 млн долларов. Для сравнения: в феврале украинцы купили через банковскую систему 1,165 млрд долларов, а продали 1,457 млрд долларов. То есть продажа валюты превысила покупку на 291 млн долларов. Но тогда официальный курс доллара, наоборот, за месяц снизился. По состоянию на 1 февраля 2020 года он стоил 24,92 грн, а к концу месяца упал до 24,56 грн. По итогам же всего 2019 года наши граждане купили через банковскую систему 14,767 млрд долларов, а продали — 14,943 млрд долларов. То есть годовая продажа превысила покупку на 176,79 млн долларов.

«Финансовые запасы населения стремительно истощаются»

«На минувшей неделе доллар заметно снизился к гривне во всех сегментах валютного рынка, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого четверга официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, упал с 27,96 грн до 27,60 грн. Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 28,19−28,22 грн до 27,43−27,49 грн (-2,7% - -2,6%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю упали с 27,93−28,54 грн до 27,38−27,88 грн (-2,0% - -2,3%). При этом разница между средними курсами покупки и продажи сократилась с 2,2% до 1,8% за счет более быстрого снижения курса продажи.

Национальный банк Украины объяснил причины последних событий на валютном рынке в своем «Макроэкономическом и монетарном обзоре» за март. По мнению регулятора, ухудшение ситуации на мировых финансовых и товарных рынках вместе с усилением неопределенности на внутреннем рынке спровоцировали рост турбулентности на валютном рынке. При этом НБУ интенсифицировал проведение интервенций для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, не противодействуя при этом рыночным тенденциям.

В ближайшую неделю мы ожидаем снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,8−27,2 грн", — прогнозирует Иосуб.

Однако эксперты отмечают, что укрепление гривни носит краткосрочный характер.

«Курс гривни утром в пятницу, 3 апреля, стремительно укрепляется и находится на отметке 27,34 гривни за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Позитивная динамика наблюдается на фоне прогресса в переговорах между Украиной и Международным валютным фондом о предоставлении стране финансовой помощи в размере 8 млрд долларов. Также правительство рассчитывает получить 165 млн долларов от ООН в рамках глобального плана гуманитарного реагирования для борьбы с коронавирусом.

Укрепление гривни носит краткосрочный характер, и поддержано более высоким предложением валюты на межбанке. В условиях сужения ликвидности рынка даже небольшие перекосы между спросом и предложением изменяют ситуацию. Аграрии заводят валюту для посевной, экспортеры также заводят валюту по итогам квартала. Настроения на мировых рынках остаются негативными. Рецессия фиксируется по большинству стран, что в перспективе резко сократит торговую активность и украинский экспорт в том числе.

Национальная валюта может откатиться до отметки 27,25 гривни за доллар на межбанке, однако, вероятно, этой ситуацией воспользуются покупатели, вернув доллар на траекторию роста. Девальвационные риски сохраняются, что связано с падением валютных поступлений в страну, экономическим спадом и бюджетным дефицитом. Вопрос по сотрудничеству с МВФ хотя и движется к разрешению, но все еще не решен, как и ситуация с государственной помощью населению, финансовые запасы которого стремительно истощаются", — отметил Шевчишин.

Стоит напомнить, что в условиях карантина государство представляет людям определенные льготы. В частности, НБУ временно ввел особые правила, согласно которым кредиты, которые обслуживались по состоянию на 1 марта 2020 года и будут реструктуризованы до конца сентября 2020 года, не будут считаться такими, на которые распространяются отдельные признаки дефолта.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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