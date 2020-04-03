Общество и люди

Историю борьбы с коронавирусом «второй волны» описала Лана Максимова, живущая в Киеве. Ни она, ни муж, ни их 14-летняя дочь за границу не выезжали, вся семья соблюдала введенный в Украине карантин. «ФАКТЫ» приводят пост Ланы в Facebook с сохранением орфографии.

«Итак, я и дочка переболели уже один раз в конце февраля и 2 недели были здоровы. Муж во время этих 2-х «здоровых» недель приезжал-уезжал.

Вторая волна

19.03 1-й день во второй нашей волне

Дочка ночью начинает жутко кашлять. Не спим всю ночь. Кашель коклюшный. Бьет, вдохнуть нет времени, каждую секунду, краснеет лицо, губы синеют, очень похоже на приступ астмы. Помню, что в первой нашей волне привычные средства действовали наоборот, делаю все очень осторожно и по одному. Например, даю амброксол и больше ничего и наблюдаем… к сожалению, все средства только подстёгивали и усиливали кашель. Температуры нет. Говорить дочка не может, кашель бьет.

У меня трясутся руки.

Идём к районному педиатру, слава богу, у неё есть свободное время.

Почему к районному? Из прагматичных соображений- доступ к тестам на коронавирус и если что быстрая госпитализация в опорные больницы, в случае ухудшения состояния. Наивная…

1-й прием у районного педиатра, с которой заключена декларация. Задаёт протокольные вопросы. Были ли в контакте — под контактами подразумевается с людьми, с подтвержденными тестами коронавирусом. Были ли в Италии, Испании, Китае ближайшие 3 недели. Выезжали ли вообще за границу. Были ли в Черновицкой области. У нас все ответы отрицательные.

Спрашивает о температуре и сухом кашле. Первое — нет, второе она слышит, Даша кашляет так, что мы друг друга не слышим.

Хрипов нет.

Прошу рентген, говорит, давайте подождём. Описываю всю нашу ситуацию, спрашиваю о тесте на коронавирус, говорит, что не та симптоматика.

Рассказываю, что все средства у нас вызывают ещё больший кашель. Оставляет мукалтин, чаи с травами, тёплое пить и дальше по стандарту: проветривание и тд… Просит дать Даше лоратадин и валерианку. Отписаться ей по итогу, и сообщать о любых изменениях. Дала телефон, списываемся по Вайберу. Вроде у нас коклюш. И сильный бронхоспазм.

Вечером даю дочке лоратадин, опять без пересекающихся других лекарственных средств, Даше от него становится тяжело кашлять. Больше его не давали.

Дочке легче кашлять сидя. Приспособила ей геймерское кресло. Спит она полусидя, набросала ей подушек.

20.03 2-й день

Каждые 2 часа обе меряем температуру, переживаю, что может быть субфибрильная. Температура норм. Кашель у Даши ужасный, когда не видит, я плачу, не понимаю, как ей помочь.

У меня начинает болеть горло, только с утра. Утром просыпаюсь, горло болит, полощу настоем трав, все норм. Горло першит. Иногда из уха после сна течёт какая-то водичка, при этом оно не болит. Через день у меня сильная слабость, не могу заниматься спортом, даже ходьба на дорожке — дико тяжело. Как только понимаю, что слабость, ничего не делаю и ложусь, муж подстраховывает.

Периодами, ощущение, что температура, меряю, но ее нет. Озноб, регулярно, то хожу одетая, как матрёшка, то все норм. Снова начала болеть шея, как мышечная боль и в местах лимфоузлов. Боли в животе, как при расстройстве, периодически. Пардон, иногда расстройство стула. И так до сих пор, 15-й день.

21.03 3-й день

Кашель продолжается. Понимаю, что педиатр вообще ничего нам не дала, чтобы унять его. Пишу просьбу назначить синекод, он отключает кашлевой центр, чтобы облегчить состояние Даши. Назначает лекарство Пакселадин, оно полегче, пить строго на 5 дней. Начинаем его принимать, эффекта — нуль.

У Даши пошла кровь носом, не останавливается. Меряем давление, 140, накашляла. Пишу педиатру .

Я начинаю пить валерианку тоннами и посматривать на алкоголь.

22.03 4-й день

Возвращается муж из командировки. В период с 17 по 22 у него был насморк и сильно болело горло, но больше ничего и за пару дней прошло, к нам приехал здоровым, но был на самоизоляции.

Муж не болел и не болеет, не имеет никаких симптомов до сих пор. Лечится он всегда одинаково: рассасывает хлорофиллипт и мажет в носу Доктор Мом, и несколько раз в год он пьёт курсами лимон, имбирь, мёд.

Даша в детской, мы с мужем в зале из-за ее кашля не слышим друг друга, повышаем голос, чтобы просто поговорить.

23.03 5-й день

Сдаём анализы на коклюш, паракоклюш. Кашель у Даши такой же.

Все время пишу педиатру, она отвечает, что лекарство должно накопиться, чтобы подействовать.

24.03 6-й день все тоже

25.03 7-й день

2-й прием у педиатра. Даша выплевывает бронхи, трахею и т. д. Анализ на коклюш сомнительный. Учитывая, что лекарство не работает, педиатр отбрасывает диагноз «коклюш».

Хрипов нет. Снова прошу рентген, снова ответ — давайте подождём. Снова спрашиваю о тесте, ответ — не те симптомы. Уходим ни с чем.

26.03 8-й день

Последний день приёма Пакселадина, усмиряющего кашлевой центр.

Снова пишу педиатру, что ничего не меняется. Педиатр просит сдать ещё на микоплазма и хламидии. Упрашиваю ее на рентген, она должны дать направление (без этого детям не делают), будет на приеме завтра с 14.00

27.03 9-й день

Пакселадин больше не пьём.

У Даши вдруг резко меняется характер кашля. Появляются паузы, она может отдыхать, сила кашля во время приступов не меняется. Кашель сухой.

Сдаём микоплазму и хламидии. Результат отрицательный. Забираем направление на рентген у педиатра

27.03 10-й день

3-й прием у районного педиатра

Делаем рентген в частной клинике. Воспаление легких. Пишу районному педиатру, просит приехать к ней. Это уже после обеда. Прослушивает Дашу, по рентгену подтверждает воспаление легких. Выписывает 2 антибиотика. Фромилид и амоксицилин. И амброксол, который ранее усиливал кашель.

Прошу снова тест на коронавирус. В ответ:

По клинической картине вы пройдёте (ну, да, уже воспаление), а по истории (анамнезу) нет, потому что не было контакта

Вы же понимаете, что это для галочки

Что лечения нет и вас будут лечить также, как сейчас

Что поликлинику закроют на карантин

Что всех посадят на карантин, и нас и вас

Что вы у нас уже 3-й раз и всех, кого можно, заразили

Что они (врачи) получат по шапке

Мои возражения: а если Даше станет хуже, и реакция скорой и медперсонала будет совершенно разной сейчас без теста и с проведённым тестом и что будет, если мы с мужем сляжем, — не принимаются

Мы с мужем без сил. Дома муж произносит, а вдруг мы ее напичкаем антибиотиками, а там ничего нет. Я замираю. Потом звоню в частную клинику, записать дочку на КТ, чтобы убедится, что же в легких. Детям делают только по направлению педиатра. Понимаю, что связываться с нашим-это надолго, поэтому записываемся на следующий день на 9.00 к частному педиатру.

Но антибиотики начинаем принимать.

Пробуем амброксол, все нормально, такой реакции усиления кашля, как было, уже нет.

28.03 11-й день

1-й прием у частного педиатра. Делаем КТ. Легкие чистые, острый трахеобронхит. Сатурация у Даши 99%.

Мужа начинает трясти.

Оставляют один антибиотик, доуточняют назначения. Дают лекарство для ингаляции. Удивляются, почему до сих пор не сделали общий развёрнутый анализ крови, просит сделать. Прийти на повторный прием 01.04.

Прошу тест на коронавирус, отвечают, не та симптоматика.

Кашель становится влажным и не таким частым.

До 01.04 пьём антибиотики, делаем ингаляции, кашель у Даши в разы лучше. Он сильный, но не частый, не сухой, вроде начала откашливаться мокрота.

01.04 14-й день

5-й день антибиотиков

2-й прием у частного педиатра. Попадаем к завотделением.

Сатурация 99%. Температура 37,1, думаем, на фоне переживаний. Развёрнутый анализ крови — только высокий СОЭ, все остальное норм. Спрашивает всю нашу историю. Я даже не заикаюсь о тесте на коронавирус, вдруг, она предлагает сама, если мы не против его сделать.

Вот он, наконец-то, голос разума.

Конечно, с радостью мы его сделаем.

Она поясняет, что сначала сделают дочке экспресс-тест. Если он позитивный, нужно сразу сделать ПЦР. И родителям сделать экспресс-тест.

Экспресс-тест делается на антитела. Тест G — устойчивый иммунитет, очень условно, означает, что переболели давно

Тест М — болеете прямо сейчас

Берётся венозная кровь, делается полчаса

ПЦР только после позитивного экспресс-теста. Он показывает, наличие вируса в организме, являетесь ли вы заразными.

Берётся мазок из горла и носа. Делается 1−3 дня

У Даши экспресс-тест М позитивный, значит, берут ПЦР. Нас всех завели в отдельное закрытое помещение и там с нами работали.

Нам с мужем к терапевту как контактным лицам. Сразу записываемся, сразу принимают, сразу тест делают. У нас оба и М, и G позитивные.

Уточнила, экспресс-тесты немецкие, завезены ноябрь-декабрь хоть тут норм.

Мы 20-е в этой клинике с позитивным тестом.

Педиатр сказала, что по их наблюдениям, дети болеют последними коронавирусом, после родителей.

Теперь мы все ждём результаты ПЦР, придёт по почте, в зависимости от его результата созвониться с врачами (телефоны дали), что делать дальше, например, идти ли Даше на плановый визит по итогам приёма антибиотиков 10 дней и тд

Сказали, что позитивных на коронавирус принимают, только нужно на рисепшене при записи предупреждать, потому что таких принимают в самом конце.

Выдали памятки, рассказали, что нам делать: жёсткий карантин до получения ПЦР, если тест негативный, можно редко выходить в течение 14 дней одному. Если за 14 дней нет симптомов, можно выходить согласно условиям карантина. В маске и перчатках, потому что нет данных по повторному заражению. Пересдать экспресс-тесты.

Взяли все данные контактных лиц, у нас собственно только врачи и пару сотрудников мужа, семейных врачей, при нас звонили в СЭС, извещали.

Мужу сразу отзвонились из СЭС, ещё раз уточняли ситуацию. Позвонили всем контактным лицам буквально в течение пары часов. Из них никто не имеет симптомов.

UPD 02.04 15-й день

протокол оповещения сработал. Сегодня позвонила завучастком из детской районной поликлиники и медсестра из взрослой поликлиники.

Почему так важен был тест? Мы не понимали, с чем имеем дело. Все было атипично. Реально, просто страшно было от неопределённости и неизвестности.

Плюс нас же лечили симптоматически, от covid нас и не лечили (да, собственно, вирус и не лечат). Может, если бы тест сделали раньше, начали профильное лечение, то и ситуация у Даши была бы другая.

Я известила районного педиатра. И она начала меня штормить: писать на Вайбер, звонить. Ей нужны были те же сведения, что и частной. Она написала, чтобы мы вызывали скорую и госпитализировали Дашу. На вопрос, зачем, написала, что все обязаны госпитализироваться.

Все это время участковому педиатру писала только я. Она не пишет и не спрашивает состояние. Справедливости ради, нужно сказать, что она отвечала. Всю инициативу проявляла я, дергала ее, просила назначить то одно, то втрое, просила я, подумать, что ещё нужно, чтобы выяснить, что с дочкой. И даже после диагноза «воспаление легких» ситуация не изменилась. Хорошо, что ошиблись, а если бы нет? Рентген еле допросились. Тест так и не допросились.

Мои выводы:

-быть проактивным. Это мое здоровье и моего ребёнка, по барабану, кто и что скажет. Если не уверен, сомневаешься, ищи ещё одно-два мнения, делай анализы и обследования самостоятельно, пока не поймёшь, что с тобой или ребёнком

- сразу делать КТ, он в разы безопаснее рентгена и лучше все показывает, тем более, что нужно делать несколько раз

- сразу обращаться к частным врачам

- тесты можно сделать в частной клинике и не зависеть от устаревшей в своих административных методах госмедицины

- госмедицина, несмотря на то, что вся страна мобилизована на борьбу с коронавирусом, имеет узкое место — протокол назначения на экспресс-тесты, этот протокол не рабочий, люди просто отфутболиваются. Но педиатра винить не могу, такой у неё протокол. И это мы ещё не попали в опорную больницу.

- госмедицина: не назначать 9 дней рентген и не назначить общий анализ крови… само за себя говорит

- симптомы меняются все время, МОЗ продолжает использовать неполную симптоматику. Критерий — был ли контакт, превалирует над всеми клиническими критериями, что неправильно в корне

-странная реакция на привычные схемы лечения- повод насторожиться

-если бы мы не были дисциплинированы и не соблюдали карантин и не пользовались средствами защиты, вокруг нас уже были бы куча заражённых нами, мы же все носители

- не знаю, что делать тем, кто ограничен в средствах, реально, не знаю… потому что биться головой в стену системы просто бессмысленно

Где мы заразились? Не знаю. Только общие догадки: привёз муж, супермаркет, аптека.

Мы дома, на самоизоляции. Ждём ПЦР. Муж здоров, дочка выздоравливает, прям видно. У меня что-то такое, что симптомами не назовёшь, но они некомфортны", — написала на своей странице в Facebook Лана Максимова.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что, по официальным данным на 3 апреля, в Украине COVID-19 инфицированы 942 человека.

Однако реальное число зараженных коронавирусом в Украине ужасает: по мнению британских ученых, их больше 12 тысяч.

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