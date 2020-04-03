Происшествия

Ротвейлер насмерть загрыз мужчину под Киевом: хозяйка выгуливала пса без намордника и поводка

В Киевской области трагедией закончился выгул собаки. В городе Боярка ротвейлер напал на местного жителя и нанес ему смертельные травмы. Ранее женщину растерзали бездомные собаки, которых она регулярно кормила.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Киевской области, судебно-медицинская экспертиза установила, что мужчина умер из-за полученной от укуса собаки рваной раны правой голени с повреждением сосудов.

В ходе досудебного расследования установлено, что 32-летняя женщина выгуливала своего ротвейлера без поводка и намордника, несмотря на то, что это порода определяется, как потенциально опасная.

Женщине объявили подозрение в совершении убийства по неосторожности.

Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области пенсионерку насмерть искусала собственная собака.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter