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Ротвейлер насмерть загрыз мужчину под Киевом: хозяйка выгуливала пса без намордника и поводка
В Киевской области трагедией закончился выгул собаки. В городе Боярка ротвейлер напал на местного жителя и нанес ему смертельные травмы. Ранее женщину растерзали бездомные собаки, которых она регулярно кормила.
Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Киевской области, судебно-медицинская экспертиза установила, что мужчина умер из-за полученной от укуса собаки рваной раны правой голени с повреждением сосудов.
В ходе досудебного расследования установлено, что 32-летняя женщина выгуливала своего ротвейлера без поводка и намордника, несмотря на то, что это порода определяется, как потенциально опасная.
Женщине объявили подозрение в совершении убийства по неосторожности.
Следствие продолжается.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области пенсионерку насмерть искусала собственная собака.
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