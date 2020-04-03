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Происшествия

17-летний парень зарезал и сжег таксиста: детали шокирующей истории под Ровно (фото, видео)

15:37 3 апреля 2020 40
Автомобиль
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Поздно вечером в четверг, 2 апреля, в Ровенской области 17-летний парень зарезал таксиста, забрал у него около 400 гривен, поджег тело жертвы и скрылся. Ранее на Прикарпатье пассажир не захотел платить таксисту, убил его и угнал авто.

Как сообщают в ГУНП в Ровенской области, таксиста убили недалеко от железнодорожной станции Немовичи в Сарненском районе. Тело в канаве, а также стоявший недалеко автомобиль с включенными габаритными огнями, обнаружил работник местного лесничества.

По предварительным данным, погибшему — 26-летнему жителю села Немовичи — нанесли более двадцати ударов острым предметом в область шеи и груди. Злоумышленника нашли ближе к утру пятницы, 3 апреля. По словам заместителя начальника ГУНП в Ровенской области Сергея Волкова, задержанному 17 лет, юноша живет в селе Вырка. Полицейские обнаружили его около пяти утра в лесопосадке около села Малушка Березнивского района.

Полицейские выяснили, что молодой человек около 22:00 2 апреля вызвал такси, заказав поездку до станции Немовичи. А потом из корыстных побуждений напал на водителя.
«Парень ранее в поле зрения правоохранителей не попадал. Он учится в одном из профтехучилищ, проживает с опекуном, его мама имеет инвалидность. В содеянном признается, однако санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы», — сообщили в областной полиции.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киевской области задержали мужчину, которого заподозрили в убийстве львовского таксиста — преступление было совершено еще в 2012 году. Розыск подозреваемого стал возможен благодаря тому, что лишь в 2019 году в Городокском районе были найдены останки погибшего — 27-летнего парня застрелили.

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