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Происшествия

На Прикарпатье пассажир зарезал таксиста и угнал его машину (фото)

11:46 15 марта 2020 256
Автомобиль
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

В пятницу, 13 марта, к правоохранителям Прикарпатья обратилась женщина с заявлением о том, что ее сожитель пропал — поехал «таксовать» и его местонахождение до сих пор не известно, а телефон не отвечает.

«В поисках пропавшего таксиста и его машины правоохранители опрашивали его коллег, знакомых и родственников, проверяли камеры видеонаблюдения, проводился подворовый обход, проверялась территория города и ближних районов. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый в убийстве — 26-летний житель Тисменицкого района», — сообщает ГУ Национальной полиции Ивано-Франковской области.

Установлено, что злоумышленник сел в такси, и когда доехал на нем до пункта назначения — села Черниив, отказался оплачивать проезд. Во время ссоры с водителем пассажир достал нож и нанес им множество ударов перевозчику. После этого он поместил труп убитого 37-летнего таксиста в автомобиле на другое сидение, сам сел за руль и уехал в село Старые Кривотули.

Подозреваемый задержан, в отношении него открыто уголовное производство по статьям «Умышленное убийство» и «Незаконный захват транспортного средства», ведется следствие.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Киевской области полицейские задержали мужчину, которого заподозрили в убийстве львовского таксиста, совершенном более семи лет назад — летом 2012 года.

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