Убил и закопал в поле: под Киевом задержали убийцу таксиста (фото)

Происшествия

В Киевской области полицейские задержали мужчину, которого заподозрили в убийстве львовского таксиста, совершенном более семи лет назад — летом 2012 года. Напомним, что похожий случай произошел осенью этого года в Запорожской области.

Как сообщают в ГУНП в Львовской области, трагедия произошла 28 июня 2012 года. В тот день во Львове пассажир сел в автомобиль «Опель Астра», которым управлял 27-летний водитель и поехал домой, в одно из сел Городокского района. По дороге между водителем и пассажиром возник конфликт — последний застрелил своего оппонента. Тело убитого он закопал, а автомобиль сжег.

О пропаже таксиста сообщила его мать — ее 27-летний сын уехал на работу и пропал. Тогда львовянина объявили в розыск. Вскоре на территории Пустомытовского района у лесопосадки был обнаружен его сожженный автомобиль. И только год назад в Городокском районе были найдены останки человека, закопанного в поле. «Как установили эксперты, останки принадлежали мужчине, умершему в результате огнестрельного ранения в голову — 27-летнему таксисту», — рассказал заместитель начальника Главного управления Национальной полиции во Львовской области полковник полиции Тарас Сабанюк.

Следователи установили, что к убийству таксиста может быть причастен 26-летний житель Городокского района. Его объявили в розыск, а в четверг, 30 января 2020 года задержали в Киевской области. Задержанному сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», летом 2019 года Тернопольский апелляционный суд оставил в силе приговор убийцам женщины-такстиста — 13 и 15 лет лишения свободы. Трагедия произошла 25 декабря 2015 года — тяжело раненую женщину нашли прохожие. На следующий день она умерла, но перед этим успела сообщить, что на нее напали пассажиры. Через несколько дней полиция задержала 14-летнего подростка и 19-летнего парня, которые тяжело ранили женщину.

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