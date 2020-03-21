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Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили службу скорой помощи и показали, как дезинфицировать руки (фото, видео)

9:35 21 марта 2020 33
принц Уильям и Кейт Миддлтон обрабатывают руки антисептиком
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В то время, как старшие члены британской королевской семьи самоизолировались, принц Уильям и Кейт Миддлтон, чьи дети больше не ходят в школу и находятся на карантине дома, продолжают работать. Герцог и герцогиня Кембриджские посетили колл-центр службы скорой помощи в Лондоне, пообщавшись с диспетчерами и дежурными врачами. Они поблагодарили сотрудников центра за самоотверженную работу во время пандемии коронавируса.

Во время визита Кейт и Уильям (который в прошлом работал пилотом вертолета скорой помощи) несколько раз обрабатывали руки антисептиком. И старались поддерживать рекомендуемую дистанцию в один метр с другими людьми. Как сообщает Daily Mail, когда одна из сотрудниц, забывшись, протянула принцу руку для пожатия, тот мягко напомнил ей о соблюдении мер безопасности. Зато согласился позировать для совместной фотографии. «Если мы будем при этом находиться не ближе, чем в метре друга от друга», — сказал при этом герцог.

Для своего выхода герцогиня выбрала брючный костюм благородного розового оттенка от недорогого британского бреда Marks & Spencer.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что из-за коронавируса внучка королевы Елизаветы принцесса Беатрис отменила свадьбу.

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