Мир

В то время, как старшие члены британской королевской семьи самоизолировались, принц Уильям и Кейт Миддлтон, чьи дети больше не ходят в школу и находятся на карантине дома, продолжают работать. Герцог и герцогиня Кембриджские посетили колл-центр службы скорой помощи в Лондоне, пообщавшись с диспетчерами и дежурными врачами. Они поблагодарили сотрудников центра за самоотверженную работу во время пандемии коронавируса.

Во время визита Кейт и Уильям (который в прошлом работал пилотом вертолета скорой помощи) несколько раз обрабатывали руки антисептиком. И старались поддерживать рекомендуемую дистанцию в один метр с другими людьми. Как сообщает Daily Mail, когда одна из сотрудниц, забывшись, протянула принцу руку для пожатия, тот мягко напомнил ей о соблюдении мер безопасности. Зато согласился позировать для совместной фотографии. «Если мы будем при этом находиться не ближе, чем в метре друга от друга», — сказал при этом герцог.

Для своего выхода герцогиня выбрала брючный костюм благородного розового оттенка от недорогого британского бреда Marks & Spencer.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что из-за коронавируса внучка королевы Елизаветы принцесса Беатрис отменила свадьбу.

Читайте также: Меган Маркл самоизолировалась и надела на персонал перчатки, а принц Гарри переживает за королеву.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter