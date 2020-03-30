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Принц Чарльз победил коронавирус и вышел из самоизоляции
Принц Уэльский Чарльз, который 25 марта объявил о том, что у него выявлен коронавирус, победил болезнь и, после консультации с врачами, вышел из самоизоляции. Об этом официально сообщил Кларенс-хаус. Болезнь у 71-летнего наследника британского престола протекала в легкой форме. Новый тест показал негативный результат. Принц чувствует себя хорошо, высокой температуры у него нет.
72-летняя жена Чарльза, герцогиня Корнуольская Камилла, еще неделю останется на карантине. Хотя вирус у нее выявлен не был, врачи хотят перестраховаться, так как она была в близком контакте с Чарльзом. А симптомы могут проявиться в течение двух недель. Минувшую неделю супруги провели врозь — в разных помещениях своей шотландской усадьбы Биркхол.
Между тем стало известно, что положительный тест на коронавирус оказался у одного из лакеев королевы Елизаветы в Букингемском дворце. В его обязанности входило выгуливать собак Ее Величества и подавать ей еду. Однако сама королева, уехавшая 19 марта из Лондона в Виндзорский замок, чувствует себя хорошо.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кейт Миддлтон показала свое рабочее место: ее настольная книга — «Собака Баскервилей».
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!