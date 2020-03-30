27.99 / 28.57 30.52 / 31.43
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Принц Чарльз победил коронавирус и вышел из самоизоляции

16:13 30 марта 2020 231
Принц Чарльз и Камилла
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Принц Уэльский Чарльз, который 25 марта объявил о том, что у него выявлен коронавирус, победил болезнь и, после консультации с врачами, вышел из самоизоляции. Об этом официально сообщил Кларенс-хаус. Болезнь у 71-летнего наследника британского престола протекала в легкой форме. Новый тест показал негативный результат. Принц чувствует себя хорошо, высокой температуры у него нет.

72-летняя жена Чарльза, герцогиня Корнуольская Камилла, еще неделю останется на карантине. Хотя вирус у нее выявлен не был, врачи хотят перестраховаться, так как она была в близком контакте с Чарльзом. А симптомы могут проявиться в течение двух недель. Минувшую неделю супруги провели врозь — в разных помещениях своей шотландской усадьбы Биркхол.

Между тем стало известно, что положительный тест на коронавирус оказался у одного из лакеев королевы Елизаветы в Букингемском дворце. В его обязанности входило выгуливать собак Ее Величества и подавать ей еду. Однако сама королева, уехавшая 19 марта из Лондона в Виндзорский замок, чувствует себя хорошо.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кейт Миддлтон показала свое рабочее место: ее настольная книга — «Собака Баскервилей».

Читайте также: «Должны платить сами»: Трамп отказался предоставлять охрану принцу Гарри и Меган Маркл.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Денис Шмыгаль

«Емец и Уманский — профессионалы, но...»: Шмыгаль объяснил причину отставки министров

Алексей Теплый

Теплый Алексей 2020: открытки и поздравления с Днем ангела

прибор вентиляции легких

В Украине создали прибор вентиляции легких, который поможет спасти заболевших коронавирусом

Одесситы нарушают карантин

Сбегают от полиции и прячутся по кустам: в Одессе массово нарушают карантин (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер