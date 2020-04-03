- 16:56 Ужесточение карантина: на выездах из всех областей появятся блокпосты
- 16:56 К борьбе с коронавирусом в Беларуси привлекают военных медиков
- 16:48 Добрая душа: собака, которая любит гладить других собак, прославилась в сети
- 16:44 Путина вскоре могут лишить власти: озвучен сценарий
- 16:21 Больная коронавирусом актриса из «Счастливы вместе» сбежала из карантина
- 16:18 Скандал на Сумщине: женщина отрицает смерть своей мамы от коронавируса
- 16:15 Продление срока платежных карт во время карантина: что важно знать
- 16:15 Россия давит на журналистов, раскритиковавших "гумпомощь" Италии
- 16:03 Зайцева и Дронов пытались оспорить приговор за смертельное ДТП в Харькове: что решил Верховный суд
- 16:01 Принц Чарльз открыл первый полевой госпиталь для больных коронавирусом в Британии
- 16:00 «Лечить вас нечем и не за что, уезжайте!»: оккупанты выдворяют тяжелобольных из ОРЛО
- 15:39 Увеличение безработицы и ускорение инфляции: Кабмин обнародовал макропрогноз
Больная коронавирусом актриса из «Счастливы вместе» сбежала из карантина
Российская актриса Янина Бугрова, которая снималась в сериале «Счастливы вместе», заразилась коронавирусом и нарушила правила самоизоляции.
Как передает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в полиции, 43-летняя актриса вернулась из Франции и сдала анализы на коронавирус.
Читайте также: Мог заразить Путина! В России взъелись на Льва Лещенко из-за его болезни
Все тесты на коронавирус были положительными, но сама Бугрова чувствовала себя относительно хорошо, поэтому не стали госпитализировать, а поместили на домашний карантин.
А когда «скорая помощь» приехала проверить состояние актрисы, ее дома не оказалось. Медики обратились в полицию. Артистку нашли в 11 километрах от ее квартиры в Москве. Кроме того, соседи утверждают, что Янина не придерживалась самоизоляции, а гуляла по городу.
Актриса может заплатить большой штраф или оказаться в местах лишения свободы.
Напомним, что ранее в сети раскритиковали брата Регины Тодоренко, который нарушил правила самоизоляции.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!