Шоу-бизнес

Больная коронавирусом актриса из «Счастливы вместе» сбежала из карантина

Российская актриса Янина Бугрова, которая снималась в сериале «Счастливы вместе», заразилась коронавирусом и нарушила правила самоизоляции.

Как передает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в полиции, 43-летняя актриса вернулась из Франции и сдала анализы на коронавирус.

Все тесты на коронавирус были положительными, но сама Бугрова чувствовала себя относительно хорошо, поэтому не стали госпитализировать, а поместили на домашний карантин.

А когда «скорая помощь» приехала проверить состояние актрисы, ее дома не оказалось. Медики обратились в полицию. Артистку нашли в 11 километрах от ее квартиры в Москве. Кроме того, соседи утверждают, что Янина не придерживалась самоизоляции, а гуляла по городу.

Актриса может заплатить большой штраф или оказаться в местах лишения свободы.

Напомним, что ранее в сети раскритиковали брата Регины Тодоренко, который нарушил правила самоизоляции.

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