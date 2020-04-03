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Мог заразить Путина! В России взъелись на Льва Лещенко из-за его болезни
Певец Лев Лещенко, у которого подтвердили коронавирус, должен извиниться перед соотечественниками, уверены в России, ведь он мог заразить президента Владимира Путина.
Об этом пишет канал «Двойная сплошная». «Старик Лещенко призывает беречь себя и свой дом. Ладно, рады за работающего пенсионера. Но хотелось бы услышать извинения за свое поведение. Где слова сожаления о том, что этот старый COVID-диссидент подвергал опасности жизни и здоровье окружающих, наплевав на правила самоизоляции? Он, кстати, понимает, что мог передать вирус вплоть до Президента? Извинений нет и не будет. Он и завтра будет себя вести также. Богема ж», — возмущаются администраторы канала.
Напомним, что 13 марта сестра Игоря Крутого отмечала день рождения. На вечеринке присутствовали Лев Лещенко, его коллеги-артисты и пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Лещенко также приходил в студию Андрея Малахова, где были звездные телеведущие, а еще пел в Театре российской армии, где отмечали 60-летие отряда космонавтов.
Напомним, что накануне Лев Лещенко обнародовал видео, на котором поет в больнице.
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