Украина

Болела три недели и продавала молоко: выяснилась информация о новой жертве коронавируса на Тернопольщине

Не все в Украине услышали и серьезно восприняли призывы медиков самоизолироваться при появлении симптомов коронавируса. Выяснилось, что жительница Тернопольского региона, у которой подтвердили COVID-19, уже будучи заболевшей ездила в областной центр продавать молоко.

30 марта 57-летняя женщина из поселка Козова в тяжелом состоянии поступила в реанимацию районной больницы. У пациентки диагностировали пневмонию и подтвердили коронавирус. 2 апреля женщина скончалась, похороны назначены на вечер 3 апреля.

Как сообщает тернопольское агентство «20 минут», заболевшая Надежда из поселка Козова еще три недели назад жаловалась на плохое самочувствие и сильно кашляла, но при этом посещала сельсовет для оформления документов, ходила по поселку и возила молоко в Тернополь.

В Козовском районе Тернопольской области у девяти человек подтвердили коронавирус. Заболел чиновник из райгосадминистрации, подтвердился диагноз у местного жителя, привозившего автомобили из Германии. Кроме того, в местную детскую больницу ночью 3 апреля поступили мать с ребенком — это семья женщины, умершей от коронавируса. У них взяты анализы, чтобы подтвердить или опровергнуть опасное заболевание.

Напомним, в Украине подтверждены 942 случая заражения коронавирусом, а в Тернопольской области заболевших уже больше сотни.



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