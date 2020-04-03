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«Четыре раза меня насиловали, и столько же раз я делала аборт»: шокирующие признания «пацанки»

Одиннадцать девушек стали героинями четвертого сезона популярного реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал). История каждой шокирует. Практически всем участницам пришлось пережить физическое или сексуальное насилие, столкнуться с пагубной зависимостью. Не стала исключением и 20-летняя Сабина Шейко из Харьковской области. Девушка оказывала сексуальные услуги за деньги, употребляла алкоголь в неограниченных количествах и наркотики. Четыре раза ее насиловали и столько же раз Сабине пришлось делать аборт. - Я понимала, что мне нечего дать этим детям, — признавалась Сабина. — Более того, они напоминали бы о моих насильниках. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Сабина Шейко откровенно призналась, почему добровольно покинула проект, что заставило ее взяться за нож и рассказала о своих отношениях с женщинами.

— Сабина, вы стали первой участницей этого сезона, которая покинула «Від пацанки до панянки». Да еще и по собственному желанию. Не жалеете?

— Одно из моих жизненных правил — никогда ни о чем не жалеть. Я пошла на это сознательно, потому что боялась за свою жизнь. Некоторые девушки мне угрожали, что повыбивают зубы. Поэтому и приняла такое решение. Я понимаю, что легко могла дойти до пятой недели или даже до финала. Но сдаваться не собираюсь, сделаю это в следующем году.

— Планируете прийти на пятый сезон проекта?!

— Да, я бы очень хотела попробовать еще раз. Раньше не знала, чего ожидать от реалити, какие девушки будут в нем участвовать. Поэтому испугалась и ушла сама. Сейчас я уже многое понимаю и готова. Теперь остается только надеяться, что команда даст мне еще один шанс.

— Ваша история одна из самых трагических в этом сезоне — изнасилование, аборты, секс за деньги. Не стыдно было рассказывать ее на всю страну?

— А чего стыдиться? Это прошлое, в котором я наделала много ошибок, но которое меня чему-то научило. Возможно, какая-то девушка услышит мою историю и не наступит на те же грабли.

— Когда вас впервые изнасиловали? Вы рассказали на проекте, что это случалось не раз.

— Меня насиловали четыре раза. И столько же пришлось сделать абортов. Впервые это произошло, когда мне было 16 лет, и я, честно говоря, не знаю, кто это сделал. Я переехала тогда в Днепропетровск, чтобы начать самостоятельную жизнь, устроиться на работу. Там познакомилась с девушкой и пошла к ней домой на кофе. Кофе — это последнее, что помню. Проснулась я у каких трамвайных путей. А через некоторое время поняла, что беременна.

— Вы рассказали тогда кому-то об этом случае?

— Никому не сказала. Маме открылась уже после того, как сделала аборт. Признаюсь, не хотела после того случая жить, впервые задумалась о самоубийстве. Но меня спасли мысли, что я еще слишком молода, что в этой жизни ничего не видела и не достигла.

— Как после изнасилований у вас складываются отношения с мужчинами?

— Никак. После случившегося они для меня — табу. Я могу общаться с мужчинами, но не более. В отношениях мне комфортнее с женщинами. Хотя еще даже до изнасилований поняла, что мне с ними не по пути.

— С чем это было связано?

— Наверное, с моим отчимом, который издевался над нами с мамой. Если бы можно было вернуть время назад, то я хотела бы попасть в тот момент, когда отчим только появился. Я бы сказала маме, что он нам не нужен. Отчим был ужасным человеком. Запихивал мои пальцы в дверные щели и угрожал, что переломает. Я не жалею, что во время очередной драки ударила его ножом. Он это заслужил.

— И как закончилась история с нападением и ножом?

— Мама тогда вызвала полицию. Но полицейские расценили это как самозащиту. К тому же, отчим не написал на меня заявление.

Знаете, я уже простила свою семью за все, что со мной произошло. Хотя после проекта, после того как я обо всем откровенно рассказала, мы с мамой толком даже не общались. Время от времени лишь могу позвонить, когда на меня нахлынет грусть, и сказать, что люблю ее. Мне с детства не хватало ее поддержки. Знаете, чтобы она просто выслушала и дала совет. Сказала, что любит, несмотря ни на что. Поверьте, иногда даже добрые слова могут спасти человека.

— Как сейчас складываются ваши отношения с одноклассницами из Школы леди?

— С девушками мы почти не общаемся. Можем изредка написать друг другу и спросить, как дела. А вот о преподавателях у меня остались очень теплые воспоминания. Я благодарна им за поддержку и помощь. Они выручали меня даже вне проекта. Однажды, когда мне не хватало денег, чтобы заплатить за квартиру, заместитель директора Ирина Зайцева отправила нужную сумму. Спасибо ей большое!

— Чем планируете заниматься после проекта?

— Хочу возобновить учебу в ПТУ, а потом поступить в университет. В планах поездка заграницу — мечтаю заработать нужную сумму на однокомнатную квартиру в родном городе Лозовая и машину. Затем можно будет открыть какое-то свое маленькое дело — например, кафе.

— А семья есть в ваших планах?

— В ближайших — нет. Нужную девушку я не встретила и к детям еще не готова. Тем более что собственных уже не смогу иметь. Но я думала, что, когда мне будет около 40 лет, возьму приемного ребенка.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» участница проекта «Від пацанки до панянки» Алина Шевченко поделилась шокирующей правдой о своем детстве, призналась в зависимости от алкоголя и рассказала об изнасиловании.

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