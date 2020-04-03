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«Четыре раза меня насиловали, и столько же раз я делала аборт»: шокирующие признания «пацанки»

10:04 4 апреля 2020 811
Сабина Шейко
Таисия БАХАРЕВА, «ФАКТЫ»

Одиннадцать девушек стали героинями четвертого сезона популярного реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал). История каждой шокирует. Практически всем участницам пришлось пережить физическое или сексуальное насилие, столкнуться с пагубной зависимостью. Не стала исключением и 20-летняя Сабина Шейко из Харьковской области.

Девушка оказывала сексуальные услуги за деньги, употребляла алкоголь в неограниченных количествах и наркотики. Четыре раза ее насиловали и столько же раз Сабине пришлось делать аборт.

- Я понимала, что мне нечего дать этим детям, — признавалась Сабина. — Более того, они напоминали бы о моих насильниках.

В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Сабина Шейко откровенно призналась, почему добровольно покинула проект, что заставило ее взяться за нож и рассказала о своих отношениях с женщинами.

— Сабина, вы стали первой участницей этого сезона, которая покинула «Від пацанки до панянки». Да еще и по собственному желанию. Не жалеете?

— Одно из моих жизненных правил — никогда ни о чем не жалеть. Я пошла на это сознательно, потому что боялась за свою жизнь. Некоторые девушки мне угрожали, что повыбивают зубы. Поэтому и приняла такое решение. Я понимаю, что легко могла дойти до пятой недели или даже до финала. Но сдаваться не собираюсь, сделаю это в следующем году.

— Планируете прийти на пятый сезон проекта?!

— Да, я бы очень хотела попробовать еще раз. Раньше не знала, чего ожидать от реалити, какие девушки будут в нем участвовать. Поэтому испугалась и ушла сама. Сейчас я уже многое понимаю и готова. Теперь остается только надеяться, что команда даст мне еще один шанс.

— Ваша история одна из самых трагических в этом сезоне — изнасилование, аборты, секс за деньги. Не стыдно было рассказывать ее на всю страну?

— А чего стыдиться? Это прошлое, в котором я наделала много ошибок, но которое меня чему-то научило. Возможно, какая-то девушка услышит мою историю и не наступит на те же грабли.

— Когда вас впервые изнасиловали? Вы рассказали на проекте, что это случалось не раз.

— Меня насиловали четыре раза. И столько же пришлось сделать абортов. Впервые это произошло, когда мне было 16 лет, и я, честно говоря, не знаю, кто это сделал. Я переехала тогда в Днепропетровск, чтобы начать самостоятельную жизнь, устроиться на работу. Там познакомилась с девушкой и пошла к ней домой на кофе. Кофе — это последнее, что помню. Проснулась я у каких трамвайных путей. А через некоторое время поняла, что беременна.

— Вы рассказали тогда кому-то об этом случае?

— Никому не сказала. Маме открылась уже после того, как сделала аборт. Признаюсь, не хотела после того случая жить, впервые задумалась о самоубийстве. Но меня спасли мысли, что я еще слишком молода, что в этой жизни ничего не видела и не достигла.

— Как после изнасилований у вас складываются отношения с мужчинами?

— Никак. После случившегося они для меня — табу. Я могу общаться с мужчинами, но не более. В отношениях мне комфортнее с женщинами. Хотя еще даже до изнасилований поняла, что мне с ними не по пути.

— С чем это было связано?

— Наверное, с моим отчимом, который издевался над нами с мамой. Если бы можно было вернуть время назад, то я хотела бы попасть в тот момент, когда отчим только появился. Я бы сказала маме, что он нам не нужен. Отчим был ужасным человеком. Запихивал мои пальцы в дверные щели и угрожал, что переломает. Я не жалею, что во время очередной драки ударила его ножом. Он это заслужил.

— И как закончилась история с нападением и ножом?

— Мама тогда вызвала полицию. Но полицейские расценили это как самозащиту. К тому же, отчим не написал на меня заявление.

Знаете, я уже простила свою семью за все, что со мной произошло. Хотя после проекта, после того как я обо всем откровенно рассказала, мы с мамой толком даже не общались. Время от времени лишь могу позвонить, когда на меня нахлынет грусть, и сказать, что люблю ее. Мне с детства не хватало ее поддержки. Знаете, чтобы она просто выслушала и дала совет. Сказала, что любит, несмотря ни на что. Поверьте, иногда даже добрые слова могут спасти человека.

— Как сейчас складываются ваши отношения с одноклассницами из Школы леди?

— С девушками мы почти не общаемся. Можем изредка написать друг другу и спросить, как дела. А вот о преподавателях у меня остались очень теплые воспоминания. Я благодарна им за поддержку и помощь. Они выручали меня даже вне проекта. Однажды, когда мне не хватало денег, чтобы заплатить за квартиру, заместитель директора Ирина Зайцева отправила нужную сумму. Спасибо ей большое!

— Чем планируете заниматься после проекта?

— Хочу возобновить учебу в ПТУ, а потом поступить в университет. В планах поездка заграницу — мечтаю заработать нужную сумму на однокомнатную квартиру в родном городе Лозовая и машину. Затем можно будет открыть какое-то свое маленькое дело — например, кафе.

— А семья есть в ваших планах?

— В ближайших — нет. Нужную девушку я не встретила и к детям еще не готова. Тем более что собственных уже не смогу иметь. Но я думала, что, когда мне будет около 40 лет, возьму приемного ребенка.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» участница проекта «Від пацанки до панянки» Алина Шевченко поделилась шокирующей правдой о своем детстве, призналась в зависимости от алкоголя и рассказала об изнасиловании.

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