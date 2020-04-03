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Под Херсоном за выдачу родственникам тела женщины, умершей от COVID-19, медикам грозит тюрьма
В Олешковскую центральную районную больницу была доставлена 68-летняя пациентка с предварительным диагнозом «пневмония». У нее взяли материалы для проведения лабораторного исследования на наличие коронавируса. 1 апреля пациентка умерла.
Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Херсонской области, в тот же день работники больницы, не дождавшись результатов анализов на COVID-19, выдали родственникам тело умершей для захоронения. Позже пришли результаты анализов на коронавирус, оказавшиеся положительными.
Похороны прошли без соблюдения требований об особенностях захоронения, связанных с эпидемией, и это могло повлечь распространение опасного заболевания.
Полиция открыла уголовное производство по ст. 325 «Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений» Уголовного кодекса Украины. Виновным может грозить до трех лет лишения свободы.
Сейчас устанавливается круг лиц, контактировавших с женщиной, и тех, кто присутствовал на ее похоронах. Эти люди пройдут медицинское обследование, им будут проведены экспресс-тесты на наличие коронавируса, и они будут находиться по месту жительства на самоизоляции.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Днепре власти приняли решение запретить проведение вскрытия умерших с подтвержденным заболеванием или подозрением на коронавирус. Выдача тел из моргов будет производиться в закрытых гробах, тела будут находиться в герметичных мешках. А на похоронах нельзя будет присутствовать более чем по одному лицу на территории в 10 квадратных метров.
«ФАКТЫ» также писали о том, что в Тернопольской области местная жительница, у которой подтвердили COVID-19, уже будучи заболевшей, ездила в областной центр продавать молоко.
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