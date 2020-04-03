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Деньги

Пенсии работающим пенсионерам пересчитали: на сколько повысили выплаты

19:29 3 апреля 2020 507
пенсионеры
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Пенсионный фонд с 1 апреля пересчитал пенсии работающим пенсионерам. Выплаты были повышены в среднем на 170,8 грн.

В ПФУ подсчитали, что прибавка к пенсии коснулась 357,1 тысячи человек. Пересчет проводился автоматически, без предварительного обращения пенсионера.

Прибавка к пенсии рассчитывалась на основании либо страхового стажа, приобретенного до 1.02.2020, либо с учетом и страхового стажа, и зарплаты.

Напомним, ранее было объявлено, что индексацию пенсий могут отложить на неопределенный срок, потому что Рада не приняла нужные изменения в бюджет. Законопроект был отправлен на повторное первое чтение.

Кроме индексации пенсий, правки к бюджету предполагали дополнительные выплаты лицам старше 80 лет и самым малообеспеченным пенсионерам и получателям соцпомощи.


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