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Политика

Зеленский записал срочное обращение к медикам (видео)

20:06 3 апреля 2020 109
зеленский
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Президент Владимир Зеленский ответил на обращение украинских медиков из города Монастыриска. Те опасаются, что город станет «украиснким Уханем». В районе наблюдается массовое заболевание жителей коронавирусом, заболели 32 медработника, при этом местные больницы вынуждены работать в условиях дефицита лекарств.

Глава государства заявил, что медиков уже частично обеспечили необходимым инвентарем. «Сейчас в больнице есть четыре аппарата ИВЛ. Местное управление закупит еще. Сотрудников обеспечили костюмами и респираторами на ближайшие дни, идет работа над полным обеспечением», — говорится в заявлении президента.

Также Зеленский сообщил об ошибке при распределении спецкостюмов и масок в Ровенской области. Крупная партия средств защиты должна была поступить в город Дубно, но сработал человеческий фактор на областном уровне. «Вопрос был частично решен», — заверяет президент.

Кроме того, глава государства ответил медикам из Одессы, оставшимся без предусмотренных доплат. Зеленский уверяет: «Будет выделена денежная надбавка за противодействие коронавирусу. Вчера Минздрав выдал соответствующий приказ».


Напомним, в целом по Украине выявлены 942 случая заражения коронавирусом. Повышенное количество случаев в сравнении со средним по стране наблюдается в Тернопольской, Черновицкой области и в Киеве.

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