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Шоу-бизнес

Как повысить иммунитет: украинская актриса дала простой рецепт

20:55 3 апреля 2020 355
Сумская
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Популярная украинская актриса Ольга Сумская, которая ранее рассказала «ФАКТАМ», как проводит карантин, поделилась рецептом отвара для повышения иммунитета.

Сумская даже опубликовала кадры, на которых показала, как сама повышает иммунитет. Рецепт простой — отвар луковой шелухи. Актриса советует пить отвар — как чай. Если вам не нравится вкус, добавьте лимон.

Сумская

А еще Сумская советует имбирный чай, но только утром. Он бодрит, как и луковый.

Сумская

Ранее японские врачи назвали шесть полезных продуктов, которые повысят иммунитет и помогут спастись от коронавируса.

Напомним, что детский иммунолог, аспирант кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика Степан Бегларян рассказал «ФАКТАМ», почему дети легче болеют коронавирусом.

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