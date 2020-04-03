27.18 / 27.68 29.16 / 29.94
Киев: +15
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

Почему дети реже заражаются коронавирусом и легче переносят болезнь: отвечает детский иммунолог

18:38 3 апреля 2020 126
коронавирус у детей
Наталия САНДРОВИЧ, «ФАКТЫ»

Еще во время вспышки новой инфекции в Китае медики заметили, что дети заражаются коронавирусом реже и переносят болезнь легче. Хотя в детском возрасте нельзя исключить и тяжелое течение болезни, и даже смертельные случаи, все же это, скорее, исключение. Напомним, среди заболевших в Киеве есть годовалый ребенок.

— Маленькие дети часто болеют различными ОРВИ, включая самую тяжелую из них — грипп, — рассказывает специально для «ФАКТОВ» детский иммунолог, аспирант кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика Степан Бегларян. — Так тренируется иммунная система. Среди других респираторных инфекций, с которыми «знакомится» организм малыша, встречаются и уже известные коронавирусные. Детский иммунитет активно учится распознавать чужие антигены, и у малышей формируется более агрессивная противовирусная защита.

Из-за частых ОРВИ у маленьких детей усиливается не только специфический, то есть направленный против конкретного возбудителя иммунитет, но и тренируется неспецифический — местный, находящийся на слизистой носоглотки. А ведь это входные ворота для любого вируса.

Еще одна вероятная причина в том, что у детей рецепторов, к которым коронавирус может прикрепиться (они преимущественно находятся в альвеолах легких), меньше, чем у взрослых. Иммунная система малышей только развивается. Важно и то, что серьезными заболеваниями сердца, сосудов, дыхательной системы и других органов дети болеют гораздо реже, чем взрослые люди, особенно пожилые.

Читайте также: Не так важно, сколько раз ребенок болеет ОРВИ, если он выздоравливает без осложнений

— Ученые активно обсуждают версию, что причиной меньшей уязвимости к коронавирусу может быть прививка от туберкулеза БЦЖ. В этом есть здравое зерно?

— Пока это только одна из версий. Но нельзя исключить, что вакцина БЦЖ приводит к выработке в организме защиты, которая противостоит не только палочке Коха, но и другим микробам.

— Карантин ужесточается: рекомендовано воздержаться от прогулок с детьми в парках. Как вы оцениваете этот шаг?

— Я всегда родителям своих пациентов советую выходить на прогулку, как только температура у больного снижается до нормы. Свежий воздух ребенку необходим. Но сейчас ситуация такова, что лучше посидеть дома. Главное — почаще, приблизительно каждые час или два хорошо проветривать комнату. Также, чтобы избежать пересыхания слизистой, следует в помещении увлажнять воздух (оптимальная норма влажности — 50−60 процентов). Если нет специального увлажнителя, то выручат мокрые полотенца, развешенные на батарее.

Читайте также: «Двухволновое течение болезни»: киевские врачи рассказали о симптомах коронавируса у пациентов

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как надо действовать, если ребенок в поисках развлечения в условиях домашнего карантина проглотил антисептическое средство либо что-то из бытовой химии.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Дезинфекция транспорта на оккупированных территориях

«Лечить вас нечем и не за что, уезжайте!»: оккупанты выдворяют тяжелобольных из ОРЛО

Киев в солнечную погоду&nbsp;— Золотые ворота

Киев «переместился» на юг на 400 километров: шокирующие выводы экспертов

врачи в костюме химзащиты

Под Херсоном за выдачу родственникам тела женщины, умершей от COVID-19, медикам грозит тюрьма

коронавирус у детей

Почему дети реже заражаются коронавирусом и легче переносят болезнь: отвечает детский иммунолог

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер