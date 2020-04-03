Почему дети реже заражаются коронавирусом и легче переносят болезнь: отвечает детский иммунолог

Здоровье и медицина

— Маленькие дети часто болеют различными ОРВИ, включая самую тяжелую из них — грипп, — рассказывает специально для «ФАКТОВ» детский иммунолог, аспирант кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика Степан Бегларян. — Так тренируется иммунная система. Среди других респираторных инфекций, с которыми «знакомится» организм малыша, встречаются и уже известные коронавирусные. Детский иммунитет активно учится распознавать чужие антигены, и у малышей формируется более агрессивная противовирусная защита.

Из-за частых ОРВИ у маленьких детей усиливается не только специфический, то есть направленный против конкретного возбудителя иммунитет, но и тренируется неспецифический — местный, находящийся на слизистой носоглотки. А ведь это входные ворота для любого вируса.

Еще одна вероятная причина в том, что у детей рецепторов, к которым коронавирус может прикрепиться (они преимущественно находятся в альвеолах легких), меньше, чем у взрослых. Иммунная система малышей только развивается. Важно и то, что серьезными заболеваниями сердца, сосудов, дыхательной системы и других органов дети болеют гораздо реже, чем взрослые люди, особенно пожилые.

— Ученые активно обсуждают версию, что причиной меньшей уязвимости к коронавирусу может быть прививка от туберкулеза БЦЖ. В этом есть здравое зерно?

— Пока это только одна из версий. Но нельзя исключить, что вакцина БЦЖ приводит к выработке в организме защиты, которая противостоит не только палочке Коха, но и другим микробам.

— Карантин ужесточается: рекомендовано воздержаться от прогулок с детьми в парках. Как вы оцениваете этот шаг?

— Я всегда родителям своих пациентов советую выходить на прогулку, как только температура у больного снижается до нормы. Свежий воздух ребенку необходим. Но сейчас ситуация такова, что лучше посидеть дома. Главное — почаще, приблизительно каждые час или два хорошо проветривать комнату. Также, чтобы избежать пересыхания слизистой, следует в помещении увлажнять воздух (оптимальная норма влажности — 50−60 процентов). Если нет специального увлажнителя, то выручат мокрые полотенца, развешенные на батарее.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как надо действовать, если ребенок в поисках развлечения в условиях домашнего карантина проглотил антисептическое средство либо что-то из бытовой химии.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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