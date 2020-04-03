- 18:38 Почему дети реже заражаются коронавирусом и легче переносят болезнь: отвечает детский иммунолог
- 18:33 Только после карантина: порядок отправки военных в зону ООС изменили
- 18:31 Венгрия изменила правила пересечения границы для украинцев: что нужно знать
- 18:25 Под Херсоном за выдачу родственникам тела женщины, умершей от COVID-19, медикам грозит тюрьма
- 18:02 «Не подпускал к себе врачей»: в Умани умер иностранец с коронавирусом
- 17:57 Киев «переместился» на юг на 400 километров: шокирующие выводы экспертов
- 17:49 «Помогут в борьбе с коронавирусом»: Зеленский отправляет в Италию бригаду украинских медиков
- 17:34 Как похудеть на 82 килограмма: Максим Фадеев поделился секретом
- 17:30 В Харькове Ярославский с Кернесом раздадут пенсионерам пайки и аптечки на 26 миллионов гривен
- 17:28 Болела три недели и продавала молоко: выяснилась информация о новой жертве коронавируса на Тернопольщине
- 17:27 Во время карантина украинцы стали меньше разводиться
- 17:15 К Пасхе киевлянам выплатят адресную помощь: кто и сколько получит
Почему дети реже заражаются коронавирусом и легче переносят болезнь: отвечает детский иммунолог
Еще во время вспышки новой инфекции в Китае медики заметили, что дети заражаются коронавирусом реже и переносят болезнь легче. Хотя в детском возрасте нельзя исключить и тяжелое течение болезни, и даже смертельные случаи, все же это, скорее, исключение. Напомним, среди заболевших в Киеве есть годовалый ребенок.
— Маленькие дети часто болеют различными ОРВИ, включая самую тяжелую из них — грипп, — рассказывает специально для «ФАКТОВ» детский иммунолог, аспирант кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика Степан Бегларян. — Так тренируется иммунная система. Среди других респираторных инфекций, с которыми «знакомится» организм малыша, встречаются и уже известные коронавирусные. Детский иммунитет активно учится распознавать чужие антигены, и у малышей формируется более агрессивная противовирусная защита.
Из-за частых ОРВИ у маленьких детей усиливается не только специфический, то есть направленный против конкретного возбудителя иммунитет, но и тренируется неспецифический — местный, находящийся на слизистой носоглотки. А ведь это входные ворота для любого вируса.
Еще одна вероятная причина в том, что у детей рецепторов, к которым коронавирус может прикрепиться (они преимущественно находятся в альвеолах легких), меньше, чем у взрослых. Иммунная система малышей только развивается. Важно и то, что серьезными заболеваниями сердца, сосудов, дыхательной системы и других органов дети болеют гораздо реже, чем взрослые люди, особенно пожилые.
Читайте также: Не так важно, сколько раз ребенок болеет ОРВИ, если он выздоравливает без осложнений
— Ученые активно обсуждают версию, что причиной меньшей уязвимости к коронавирусу может быть прививка от туберкулеза БЦЖ. В этом есть здравое зерно?
— Пока это только одна из версий. Но нельзя исключить, что вакцина БЦЖ приводит к выработке в организме защиты, которая противостоит не только палочке Коха, но и другим микробам.
— Карантин ужесточается: рекомендовано воздержаться от прогулок с детьми в парках. Как вы оцениваете этот шаг?
— Я всегда родителям своих пациентов советую выходить на прогулку, как только температура у больного снижается до нормы. Свежий воздух ребенку необходим. Но сейчас ситуация такова, что лучше посидеть дома. Главное — почаще, приблизительно каждые час или два хорошо проветривать комнату. Также, чтобы избежать пересыхания слизистой, следует в помещении увлажнять воздух (оптимальная норма влажности — 50−60 процентов). Если нет специального увлажнителя, то выручат мокрые полотенца, развешенные на батарее.
Читайте также: «Двухволновое течение болезни»: киевские врачи рассказали о симптомах коронавируса у пациентов
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как надо действовать, если ребенок в поисках развлечения в условиях домашнего карантина проглотил антисептическое средство либо что-то из бытовой химии.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...