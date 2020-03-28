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Избежать коронавируса: японские врачи назвали шесть полезных продуктов
В попытках найти средство для укрепления иммунитета, который поможет избежать коронавируса, медики многих стран мира обращаются к народным проверенным рецептам. Так, индийские врачи предлагают своим пациентам кушать куркуму, цветные овощи, имбирь
Составить свой «ТОП-лист» антикоронавирусных продуктов решили и в Японии. Специалисты этой страны назвали шесть продуктов, которые способны помочь в борьбе против коронавируса, пишет «Свободная пресса».
Лидируют в списке имбирь и чеснок. Они обладают природным антибактериальным действием. Имбирь также содержит в составе большое количество аскорбиновой кислоты, витаминов группы В, А, цинка, кальция, йода. Кроме того, его активное вещество — «гингерол» — помогает смягчить воспалительные процессы и обладает обезболивающим действием.
Далее идет куркума. Входящее в ее состав вещество «куркумин» считается мощнейшим иммуностимулятором и природным антибиотиком.
На третьей и четвертой строчке списка разместились ягоды и мед. В ягодах много витаминов и антиоксидантов, а настоящий качественный мед издревле славится своими целебными свойствами.
Также медики рекомендуют употреблять в пищу продукты с содержанием витамина С. Это цитрусовые, клюква, киви, черная смородина, земляника, шиповник, рябина, брусника, облепиха, яблоки, хурма, квашеная, брюссельская и цветная капуста, болгарский перец и листовая зелень.
И замыкают список все разноцветные овощи и морская капуста. Их пигменты (хлорофилл, астаксантин, бета-каротин) обладают антиоксидантными свойствами и высокоэффективно работают на укрепление иммунитета.
Как видите, продукты в обоих списках совпадают, что позволяет надеяться на их действенность.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что врач из Испании также назвал продукты для противостояния коронавирусу — возможно, его рекомендации также заслуживают внимания. Также не следует забывать «правила пяти» — рекомендаций немецкого дерматолога о том, как правильно мыть руки в сезон коронавируса.
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