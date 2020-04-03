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Родовое проклятие: внучка Кеннеди и ее маленький сын пропали без вести после того, как их каноэ перевернулось

Внучка убитого в 1968 году американского сенатора Роберта Кеннеди, который приходился братом 35-му президенту США Джону Кеннеди, пропала без вести вместе со своим маленьким сыном.

40-летнюю Мэйв Кеннеди-Таунсенд-Маккин и восьмилетнего Гидеона никто не видел со 2 апреля — после несчастного случая в Чесапикском заливе. По словам мужа Мэйв, каноэ, в котором находились женщина и ребенок, унесло ветром. Это произошло во время семейного визита в дом матери Мэйв в Мэриленде.

Издание The Washington Post сообщает, что Мэйв и Гидеон запрыгнули в лодку, чтобы достать упавший в воду во время детской игры мяч. Подгрести обратно к берегу Кеннеди-Таунсенд не смогла — мешали ветер и высокие волны. Позже были найдены перевернувшееся каноэ и весла.

Мэйв, юрист по образованию — дочь Кэтлин Кеннеди-Таунсенд, бывшего вице-губернатора штата Мэриленд, старшей из 11 детей Роберта Кеннеди. Мэйв, работавшая в Джорджтаунском университете, вышла замуж за Дэвида Маккина в 2009 году. У супругов родилось трое детей. Гидеон был их первенцем. Дочери Габриэль семь лет, младшему сыну Тоби — два.

Поиски пропавших людей продолжаются. Семья Кеннеди попросила молиться за Мэйв и Гидеона. Однако американская пресса уже снова заговорила о проклятии рода Кеннеди. Этот клан, который иногда называли «королевским семейством США» на протяжении нескольких поколений преследуют несчастья.

Джон Кеннеди, 35-й президент США, был застрелен в Далласе. Роберт Кеннеди был застрелен в 1968 году в буфетной отеля «Амбассадор». Старший брат Джона и Роберта Джозеф Патрик Кеннеди-младший погиб в 1944 году во время выполнения секретной военной миссии. А их сестра Кэтлин в 1948 году погибла в авиакатастрофе. В 1963 году Патрик Бувье Кеннеди, сын Джона Кеннеди, умер спустя 39 часов после рождения. Сын Роберта Кеннеди Дэвид в 1984 скончался от передозировки кокаина. Еще один сын Роберта, Майкл Лемуан Кеннеди, погиб в 1997 году во время катания на лыжах. А в 1999 году Джон Кеннеди-младший, сын Джона Кеннеди, а также его жена с сестрой, погибли в результате авиакатастрофы.

В семье также произошел еще целый ряд несчастных случаев.

А совсем недавно, в августе прошлого года, от передозировки наркотиков умерла 22-летняя внучка Роберта Кеннеди Сирша Кеннеди-Хилл.

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