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Гибель внучки Кеннеди и ее восьмилетнего сына подтвердила семья (фото)
Семья Кеннеди, знаменитая американская династия, из которой произошли многие видные политики, подтвердила гибель 40-летней Мэйв Кеннеди-Таунсенд-Маккин и ее восьмилетнего сына Гидеона Джозефа Кеннеди- Маккина.
Как сообщали «ФАКТЫ», 2 апреля женщина и ребенок сели в каноэ во время шторма, чтобы достать упавший в воду мяч. И их унесло на открытые воды Чесапикского залива. Позже перевернувшееся каноэ обнаружили. Как пишет газета The Washington Post, была организована масштабная спасательная операция. Однако, как сообщила мать Мэйв, бывший вице-губернатор штата Мэриленд Кэтлин Кеннеди-Таунсенд, спасательная операция уже превратилась в поиск тел, так как надежды на то, что ее «любимая дочь» Мэйв и внук Гидеон выжили, уже не осталось.
Муж Мэйв Дэвид Маккин также подтвердил, что его жена и сын утонули. Он уточнил, что семья, постоянно проживающая в Вашингтоне, решила на время карантина переехать в пустовавший дом его тещи Кэтлин Кеннеди-Таунсенд, который расположен на берегу залива. Супруги решили, что детям тут будет больше простора на свежем воздухе. Во время игры в футбол мяч упал в воду. Мэйв и Гидеон решили до него добраться. В заливе был шторм, но дом расположен возле бухты, где мелко, и где волны были не так высоки. Однако небольшую лодку все же снесло ветром. Мэйв отчаянно пыталась подгрести обратно к берегу, но не смогла этого сделать.
Дэвид тяжело переживает гибель родных. Он также говорит, что их с Мэйв семилетняя дочь Габриэлла убита горем, но старается держаться не по годам отважно. А младший сын Тоби, которому сейчас два с половиной года, пока что не понял, что мамы и брата больше нет.
На протяжении нескольких поколений с представителями семьи Кеннеди происходили многочисленные трагические случаи. Журналисты окрестили эту цепь событий «проклятьем Кеннеди». Мэйв приходится родной внучкой убитому американскому сенатору Роберту Кеннеди и внучатой племянницей — убитому президенту США Джону Кеннеди.
Предыдущая трагедия в семье Кеннеди произошла летом прошлого года. От передозировки наркотиков скончалась другая внучка Роберта Кеннеди — 22-летняя Сирша Кеннеди-Хилл.
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