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Спорт

Знаменитый футболист на карантине издевается над своей девушкой (видео)

21:30 3 апреля 2020 106
Деле Алли
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Финалист прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов в составе лондонского «Тоттенхэма» полузащитник Деле Алли, трансферная стоимость которого оценивается в 80 млн евро, находится на домашнем карантине и разыгрывает свою доверчивую девушку Руби Мэй.

Для начала футболист использовал розыгрыш из детства с водой в бутылке, в итоге облив возлюбленную.

Этого Алли показалось мало, и он присоединился к популярному среди футболистов челленджу, попросив Руби «помочь» ему со шваброй, которой держит под потолком наполненный водой стакан.

Отметим, что в пятницу, 3 апреля, клубы АПЛ обсудили текущую ситуацию с чемпионатом Англии. Как сообщает BBC, матчей в Англии в мае точно не будет, при этом на Туманном Альбионе настроены все же завершить сезон-2019/2020, а английские клубы готовы обсуждать со своими футболистами сокращение зарплат на 30% на время кризиса.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бразилец Халк женился на племяннице своей бывшей жены.

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