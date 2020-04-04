Мир

Зараженный COVID-19 человек специально плюнул перед смертью в лицо незнакомцу на вокзале (страшное видео)

Зараженные коронавирусом люди проявляют себя совершенно различным способом: одни пытаются предостеречь других людей об опасности стать жертвой опасной инфекции, в то время как другие действуют по принципу «если заболел я — то страдай и ты».

Об одном из таких печальных случае рассказывает австралийское издание News.com.au.

Его журналист стал свидетелем того, как пассажир одного из поездов, отправлявшихся с железнодорожного вокзала столицы Таиланда Бангкока, плюнул в лицо другому путешественнику перед посадкой.

Позже тело плевавшего было найдено бездыханным в поезде на одной из последующих остановок, пишет «Лайф».

Врачи сделали тест, и выяснилось, что он был болен коронавирусом и совершил свой поступок, зная о близкой кончине.

Полиция установила личность погибшего: им оказался 56-летний Анан Сахох. Мужчина купил билет на поезд, следующий из Бангкока в Наратхиват. В ходе расследования правоохранители нашли видеозапись, где видно, как Сахох плюёт в другого пассажира, стоя вместе с ним в очереди за билетами.

Перед посадкой Сахох прошёл обязательную проверку на повышенную температуру тела, однако пассажиры поезда рассказали, что видели, как в вагоне он кашлял и ходил в туалет, где его рвало. Рядом с санузлом и было обнаружено его тело, когда поезд остановился на промежуточной станции.

Директор Государственных железных дорог Тайланда Такун Интрахом заявил, что власти пытаются найти человека, в которого плюнул умерший, так как он мог заразиться коронавирусом. Все, кто узнал его, должны немедленно сообщить об этом, чтобы мужчину как можно скорее отправили в больницу, сказал чиновник.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, каким странным образом решил «бороться» с коронавирусом король Таиланда 68-летний король Таиланда Рама Х, Маха Вачиралонгкорн.

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