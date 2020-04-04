- 04:30 Зараженный COVID-19 человек специально плюнул перед смертью в лицо незнакомцу на вокзале (страшное видео)
- 03:35 Хуже, чем в 2008 году: глава МВФ заявила об остановке мировой экономики
- 03:13 У кошек из Уханя нашли коронавирус нового типа
- 02:38 "Экономика больна коронавирусом": Арахамия сравнил МВФ с аппаратом искусственного дыхания
- 01:53 Жертва карантина: заскучавший дома испанец напал полуголым с двумя мечами на полицию
- 01:20 До семи тысяч каждый день: у Зеленского обещают поставить на поток выпуск тестов на коронавирус
- 00:54 Тотальный карантин на Буковине: жителям области запретят покидать дома на выходных
- 00:01 Издержки карантина: мужчина инсценировал собственную смерть, чтобы добраться до родного города
- 03.04 23:31 Пытаются давить на участников "Нормандского формата": Кулеба разоблачил действия чиновников Путина
- 03.04 23:26 Рисунки на груди и массаж ног: чем удивил пятый выпуск «Холостяка-10»
- 03.04 23:23 В Праге демонтировали памятник советскому маршалу
- 03.04 23:15 Хроники коронавируса: Борис Джонсон все еще болен, Меркель вышла из карантина, Трампа COVID-19 не берет
Зараженный COVID-19 человек специально плюнул перед смертью в лицо незнакомцу на вокзале (страшное видео)
Зараженные коронавирусом люди проявляют себя совершенно различным способом: одни пытаются предостеречь других людей об опасности стать жертвой опасной инфекции, в то время как другие действуют по принципу «если заболел я — то страдай и ты».
Об одном из таких печальных случае рассказывает австралийское издание News.com.au.
Его журналист стал свидетелем того, как пассажир одного из поездов, отправлявшихся с железнодорожного вокзала столицы Таиланда Бангкока, плюнул в лицо другому путешественнику перед посадкой.
Позже тело плевавшего было найдено бездыханным в поезде на одной из последующих остановок, пишет «Лайф».
Врачи сделали тест, и выяснилось, что он был болен коронавирусом и совершил свой поступок, зная о близкой кончине.
Полиция установила личность погибшего: им оказался 56-летний Анан Сахох. Мужчина купил билет на поезд, следующий из Бангкока в Наратхиват. В ходе расследования правоохранители нашли видеозапись, где видно, как Сахох плюёт в другого пассажира, стоя вместе с ним в очереди за билетами.
Перед посадкой Сахох прошёл обязательную проверку на повышенную температуру тела, однако пассажиры поезда рассказали, что видели, как в вагоне он кашлял и ходил в туалет, где его рвало. Рядом с санузлом и было обнаружено его тело, когда поезд остановился на промежуточной станции.
Директор Государственных железных дорог Тайланда Такун Интрахом заявил, что власти пытаются найти человека, в которого плюнул умерший, так как он мог заразиться коронавирусом. Все, кто узнал его, должны немедленно сообщить об этом, чтобы мужчину как можно скорее отправили в больницу, сказал чиновник.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, каким странным образом решил «бороться» с коронавирусом король Таиланда 68-летний король Таиланда Рама Х, Маха Вачиралонгкорн.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Зараженный COVID-19 человек специально плюнул перед смертью в лицо незнакомцу на вокзале (страшное видео)
В разгар Голодомора магазины «Торгсин» скупили за бесценок у умиравших украинцев более 9 тонн золота
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"