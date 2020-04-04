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В Днепре обворовали больницу, которая принимает больных с коронавирусом
В Днепре 3 апреля воры обокрали городскую больницу № 21. Это медучреждение является региональным центром лечения больных с коронавирусом. В больнице лежат семь человек с COVID-19.
Что касается кражи, то по словам заместителя мэра Михаила Лысенко, воры вломились в морг при инфекционной больнице и вынесли оттуда дорогой микроскоп. Не исключено, что в ближайшее время ценный прибор «всплывет» в одном из ломбардов, которым как раз разрешили возобновить работу.
«Ночью разбили стекло и украли микроскоп. Пожелать им „на здоровье“ или как? Украденный микроскоп стоит денег. Причем немалых. На сегодня у меня все. Я в ужасе. Просто нет слов», — прокомментировал случившееся Лысенко.
Напомним, клиническая больница № 21 Днепра принимает больных как из областного центра, так и из других городов. Курс лечения проходит пациентка с коронавирусом, которую привезли из Новомосковска. Всего в области 12 заболевших коронавирусной инфекцией, один уже выздоровел.
Фото notadoc.info
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