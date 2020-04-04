26.95 / 27.62 29.00 / 29.60
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Днепре обворовали больницу, которая принимает больных с коронавирусом

8:23 4 апреля 2020 34
больница
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Днепре 3 апреля воры обокрали городскую больницу № 21. Это медучреждение является региональным центром лечения больных с коронавирусом. В больнице лежат семь человек с COVID-19.

Что касается кражи, то по словам заместителя мэра Михаила Лысенко, воры вломились в морг при инфекционной больнице и вынесли оттуда дорогой микроскоп. Не исключено, что в ближайшее время ценный прибор «всплывет» в одном из ломбардов, которым как раз разрешили возобновить работу.

«Ночью разбили стекло и украли микроскоп. Пожелать им „на здоровье“ или как? Украденный микроскоп стоит денег. Причем немалых. На сегодня у меня все. Я в ужасе. Просто нет слов», — прокомментировал случившееся Лысенко.

Напомним, клиническая больница № 21 Днепра принимает больных как из областного центра, так и из других городов. Курс лечения проходит пациентка с коронавирусом, которую привезли из Новомосковска. Всего в области 12 заболевших коронавирусной инфекцией, один уже выздоровел.

Фото notadoc.info

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

магазины Тогсин

В разгар Голодомора магазины «Торгсин» скупили за бесценок у умиравших украинцев более 9 тонн золота

больница

В Днепре обворовали больницу, которая принимает больных с коронавирусом

Ношение масок

ВОЗ призвала здоровых людей отказаться от ношения медицинских масок

врач анализ

Коронавирус убил украинца во Франции

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер