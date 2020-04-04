Украина

Ком в груди и боль в желудке: подхватившая коронавирус депутат рассказала о симптомах болезни (видео)

У депутата Мелитопольского горсовета Ирины Славовой подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией. Она находится на лечении дома. Славова записала и опубликовала в Facebook видео, в котором рассказала о заболевании.

По ее словам, первые симптомы заболевания появились еще 26 марта. Сначала очень пекли глаза. 27 марта она чувствовала себя хорошо, но решила работать из дома. В ночь с пятницы на субботу стала подниматься температура и в субботу, 28 марта, была уже 38. Все тело ломало.

Славова сообщила об этом своему семейному врачу и получила совет наблюдать за состоянием. Симптомы были похожи на простуду или грипп: заложен нос, сушило носоглотку и постоянно хотелось пить. Кроме этого, чувствовался ком в груди, болел желудок. Женщина решила сделать томографию легких, которая ничего не выявила.

В результате семейный врач назначила депутату тестирование на наличие вируса COVID-19. Мобильная бригада в защитных костюмах для забора биоматериалов на тест приехала в понедельник, 30 марта. Экспресс-тест был отрицательным. Результаты ПЦР-тестирования пришли 1 апреля и были положительными. Также проверили мужа и дочь Славовой — у них коронавирус не выявлен.

Сейчас Славова чувствует себя хорошо и выполняет все рекомендации врача. Много пьет, промывает солевым раствором носовые пазухи. Она призывает украинцев при первых признаках заболевания сообщать об этом семейному врачу и ни в коем случае не заниматься самолечением, не назначать себе антибиотики. Врач решит, нужно ли делать тест и пришлет мобильную бригаду в случае необходимости.

В скором времени депутату сделают тест, через день еще один и если оба будут отрицательными, ее признают здоровой. Но семья будет находится на самолизоляции на протяжении двух недель.

Где заразилась Славова в точности не знает. Она ходила в маске и перчатках, но каждый день по работе общалась с большим количеством людей, вокруг многие чихали и кашляли. Она уверена, что многие болеют, просто этого не знают, так как коронавирус похож на обычную ОРВИ или грипп. Также депутат просит следить за гигиеной, мыть руки, не трогать лицо.

Как писали «ФАКТЫ», ранее ученые дали рекомендации, как правильно делать в доме уборку и дезинфекцию, чтобы не заразиться коронавирусной болезнью.

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