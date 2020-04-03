Как проводить уборку дома во время пандемии: советы специалистов

Стиль жизни

Ученые предупреждают, что короновирус способен жить на поверхностях предметов до девяти дней. Поэтому важно регулярно делать в доме уборку и дезинфекцию — даже, если никто из домочадцев не проявляет симптомов болезни или вы редко выходите на улицу.

Как пишет Huffingtonpost, доктор Алекса Мисес из департамента семейной медицины Университета Северной Каролины советует «убирать регулярно, а проводить дезинфекцию — ежедневно». «Есть разница между уборкой и дезинфекцией. Вы должны проводить регулярную уборку, которая подразумевает удаление грязи и пыли. Для этого подходят обычные средства бытовой химии. Когда вы проводите дезинфекцию, вашей целью является убить бактерии и вирусы. Для этого следует использовать средства с содержанием спирта не ниже 70% или отбеливатели», — говорит ученый.

Особенного внимания требуют дверные ручки, столы, раковины, выключатели, пульты дистанционного управления, туалеты, телефоны, ключи, разные рукоятки — все, к чему часто прикасаются.

Помещения также нужно регулярно проветривать.

При этом следует не забывать мыть руки — с мылом и не менее 20 секунд.

Издание The Sun перечислило ключевые средства, которые помогут избавиться от следов коронавируса в доме.

1. Мыло и вода. Это первая линия обороны. Мыло вступает во взаимодействие с жировой мембраной вируса и поднимает его с поверхности, после чего он смывается водой.

2. Отбеливатель. Его активный ингредиент, гипохлорит натрия, эффективно убивает вирус, разрушая его белки и РНК. Отбеливатель должен оставаться на поверхности от 10 до 15 минут, после чего ее нужно протереть чистой салфеткой. При этом следует руководствоваться инструкцией по правильному применению средства.

3. Медицинский спирт. Убивает вирус за 30 секунд, денатурируя его белки и РНК. Рекомендуется намочить спиртом чистую тканевую салфетку, протереть поверхность и дать ей высохнуть.

4. Антибактериальные салфетки. Активным ингредиентом является антисептик — обычно хлорид бензалкония. Салфетки физически убирают бактерии с поверхности, когда вы протираете ее с нажимом. Микроорганизмы при этом остаются на салфетках. К тому же после них на поверхностях остается слой антисептика. Он хорошо срабатывает против бактерий, а также против ряда штаммов коронавируса, которые инфицируют собак и мышей. Пока что нет определенных доказательств, что он убивает коронавирус человека.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Комаровский назвал симптомы коронавируса, при которых нужно срочно обращаться в больницу.

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