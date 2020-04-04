Украина

Общественное место: что это и где теперь запрещено находиться без маски

После ужесточения карантина в Украине и введения запрета на появление без маски (респиратора) в общественных местах, возникли проблемы с толкованием, что считать общественным местом. Юрист Анна Маляр объяснила, что к этой категории относятся улицы, площади и не входят лестничные площадки, лифты, территории частных домовладений.

Путаница возникла, поскольку термин «общественное место» в украинском законодательстве встречается трижды. Есть такое определение в законе о запрете курения в общественных местах и в двух инструкциях для правоохранительных органов. Юрист считает, что определения из закона использовать в данном случае некорректно, поскольку документ регулирует специфическую сферу и там в категорию общественных попадают все открытые части здания, в том числе подъезды.

«У этого закона конкретная сфера регулирования… Именно поэтому „общественное место“ там определено с учетом специфики табакокурения и не всегда корректно для других ситуаций», — отмечает юрист.

Таким образом, если следовать инструкции для правоохранительных органов не считаются общественными местами общие лестницы в домах и лестничные площадки, чердаки, подвалы, лифты. Входят в понятие общественного пространства улицы, площади, вокзалы, аэропорты, общественный транспорт, магазины, а также пляжи, участки леса, поля, когда там массово собираются люди.

Что касается ответственности за нарушение правил карантина, то юрист подтвердила возможность применения штрафов от 17 тысяч гривен и выше. «Но для уголовной ответственности нужно не просто нарушить нормы карантина, а вызвать своими действиями распространение заболевания или спровоцировать такую возможность… Это такие случаи, когда вы сами больны и не выполняете санитарные правила или проживаете вместе с больным человеком и не соблюдаете правила за пределами вашего дома», — объяснила Маляр.

Напомним, с 6 апреля в Украине запрещено появление в общественных местах без маски, пребывание в общественных местах детей до 14 лет без взрослых сопровождающих. Также запрещено собираться более чем по двое.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter