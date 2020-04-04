Умер экс-министр Иван Вакарчук — отец Святослава Вакарчука

Украина

В семье музыканта и депутата Святослава Вакарчука горе — скончался отец политика 73-летний Иван Вакарчук.

В Украине Иван Вакарчук долго был известен как доктор физико-математических наук и ректор Львовского университета на протяжении 17 лет (с 1990 по 2007). В период 2007—2010 годов Вакарчук был министром образования и науки, а после смены правительства вновь вернулся к руководству родным вузом, где и работал до 2013 года.

Бывшие студенты Львовского университета выражают соболезнования в связи с уходом из жизни любимого ректора.

Соболезнования выражают и все лично знавшие Ивана Вакарчука.

Напомним, 21 марта ушла из жизни директор Фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина.

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