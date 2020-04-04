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Украина

«Россия дает шанс»: Лукашенко считает, что Зеленский должен провести выборы на Донбассе

13:49 4 апреля 2020 722
лукашенко и зеленский
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил свое видение, как Украина может закончить войну на Донбассе. По мнению Лукашенко, Украине нужно пойти на непопулярный шаг и провести выборы на территории ОРДЛО. При этом лидер Беларуси сразу признает, что в реальной жизни описанный вариант может и не сработать.

«Пойти на, казалось бы, непопулярные шаги, но провести сегодня эти выборы и выйти на границу с Россией, чтобы это была украинская граница, эти 400 километров. Надо определиться с приоритетами», — заявил Лукашенко в интервью российскому телевидению.

Лукашенко сразу же оговорился, что рассматривает вариант с выборами на Донбассе исключительно теоретически: «Это к примеру. Я не вмешиваюсь в их (Украины) дела». Кроме того, лидер Беларуси уже сейчас сомневается, что его теории можно воплотить в жизнь.

«Будет непросто. Элиты слишком разобщены… Надо сесть, голову в руки взять и подумать, как это сделать: и России дать сохранить лицо, и чтобы резня не началась… Нужно воспользоваться шансом, пока России вообще не забыла, не отмахнулась вообще и ведет на эту тему диалог», — заявил президент Беларуси.

Напомним, ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников озвучил иную последовательность действий. Предполагается сначала восстановить контроль над территорией, в данный момент оккупированной, затем выйти на границу с Россией и после этого планировать выборы.

А аналитик Слава Рабинович видит единственный способ для Украины восстановить территориальную целостность. В интервью «ФАКТАМ» эксперт уточнил, что этот способ пригоден, пока существует путинский режим, а после его краха условия задачи изменятся.

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