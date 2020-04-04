- 14:11 Разрушен весь подъезд: в России прогремел взрыв в жилом доме
- 14:09 Не опасен для молодых и здоровых: в ВОЗ опровергли популярное заблуждение о коронавирусе
- 14:04 Карантин – не преграда: из Одесской области пытались вывезти за рубеж антисептиков на 30 тысяч евро
- 14:01 У знаменитого боксера от коронавируса умер второй близкий человек за неделю
- 13:49 «Россия дает шанс»: Лукашенко считает, что Зеленский должен провести выборы на Донбассе
- 13:17 Украинец на Porshe вывез в Словакию целый багажник медицинских респираторов
- 13:12 Коронавирус не может убивать людей много месяцев: ученый рассказал, когда закончится карантин
- 13:03 Выходить из дома можно не больше двух раз в неделю: Ляшко сделал важное заявление о самоизоляции
- 12:40 Лежал в коме: стало известно о новой жертве коронавируса в Украине
- 12:29 Шоу Янины Соколовой «прикрыли» после третьего выпуска: в сети волна возмущения
- 12:27 Разбитые люстры за счет директора: лысый Цыганков бросил вызов юным футболистам
- 12:13 Умер экс-министр Иван Вакарчук — отец Святослава Вакарчука
«Россия дает шанс»: Лукашенко считает, что Зеленский должен провести выборы на Донбассе
Президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил свое видение, как Украина может закончить войну на Донбассе. По мнению Лукашенко, Украине нужно пойти на непопулярный шаг и провести выборы на территории ОРДЛО. При этом лидер Беларуси сразу признает, что в реальной жизни описанный вариант может и не сработать.
«Пойти на, казалось бы, непопулярные шаги, но провести сегодня эти выборы и выйти на границу с Россией, чтобы это была украинская граница, эти 400 километров. Надо определиться с приоритетами», — заявил Лукашенко в интервью российскому телевидению.
Лукашенко сразу же оговорился, что рассматривает вариант с выборами на Донбассе исключительно теоретически: «Это к примеру. Я не вмешиваюсь в их (Украины) дела». Кроме того, лидер Беларуси уже сейчас сомневается, что его теории можно воплотить в жизнь.
«Будет непросто. Элиты слишком разобщены… Надо сесть, голову в руки взять и подумать, как это сделать: и России дать сохранить лицо, и чтобы резня не началась… Нужно воспользоваться шансом, пока России вообще не забыла, не отмахнулась вообще и ведет на эту тему диалог», — заявил президент Беларуси.
Напомним, ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников озвучил иную последовательность действий. Предполагается сначала восстановить контроль над территорией, в данный момент оккупированной, затем выйти на границу с Россией и после этого планировать выборы.
А аналитик Слава Рабинович видит единственный способ для Украины восстановить территориальную целостность. В интервью «ФАКТАМ» эксперт уточнил, что этот способ пригоден, пока существует путинский режим, а после его краха условия задачи изменятся.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В разгар Голодомора магазины «Торгсин» скупили за бесценок у умиравших украинцев более 9 тонн золота
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.